“¡Ya está aquí el agua!”, gritaban los habitantes de una colonia en Poza Rica, Veracruz, mientras el agua lodosa inundaba sus calles tras el desbordamiento del río Cazones.

En un video difundido en redes sociales, de poco más de un minuto, se observa cómo el nivel del agua aumenta rápidamente alrededor de las 5:26 de la madrugada del jueves 9 de octubre, obligando a decenas de familias a evacuar sus hogares.

Algunos vecinos escaparon en vehículos, mientras otros optaron por subir a los techos para ponerse a salvo, ante una corriente que en segundos alcanzó más de tres metros de altura.

Suman 18 muertos en Veracruz por las inundaciones

Las autoridades estatales de Veracruz emitieron un balance de daños ocasionados por las intensas lluvias en la zona norte del estado. Hasta el momento, se reportan 18 muertos por las inundaciones, 69 municipios afectados, además se contabilizan 16 mil viviendas dañadas, 42 comunidades con acceso limitado, 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

Los equipos de emergencia han rescatado a 220 personas y mantienen 42 refugios temporales activos, que brindan atención a 3 mil 155 personas con alimentación, alojamiento y atención médica.

Además, se han realizado 116 traslados a zonas seguras y tres evacuaciones médicas en coordinación con autoridades locales.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 249 mil 883 usuarios resultaron afectados de 6 millones 321 mil 226; sin embargo, hay un avance de restablecimiento 78 por ciento.

Las autoridades mantienen labores de apoyo y monitoreo, ante el riesgo de nuevas lluvias que podrían agravar la situación en las próximas horas.

Desbordamiento del Río Chiquito en Huauchinango Arrasa Casas en Colonia Chapultepec

