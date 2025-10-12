SEP lo Confirma: ¿Qué Estados Suspenden Clases Mañana Lunes 13 de Octubre 2025?

Más de una decena de municipios suspenderán clases este lunes13 de octubre de 2025. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las oficinas locales han confirmado la lista de estados y municipios que no tendrán actividades luego de las intensas lluvias -y sus afectaciones-, que se han extendido por gran parte de la República. EN N+ te informamos dónde no hay clases mañana.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha reportado daños en al menos 139 municipios por lluvias, donde se trabaja para el restablecimiento de servicios básicos. Además, se contabilizan 44 decesos, luego de las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

¿Hay clases mañana lunes 13 octubre?

De acuerdo con el calendario de la SEP, para este lunes hay clases normales en el calendario nacional. Pese a que este 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, antes llamada Día de la Raza, no se trata de un día festivo oficial.

En esta fecha se conmemora únicamente como reflexión del evento histórico registrado en 1492 y el proceso histórico que desencadenó a partir de la llegada de europeos al continente americano.

Para octubre 2025, el único puente oficial, para todo el país, está marcado el viernes 31, que se lleva a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Qué estados suspenden clases mañana lunes 13 de octubre 2025?

Hasta este momento son al menos dos estados los que han confirmado suspensión de clases en al menos un municipio o nivel educativo, luego del paso del huracán Priscilla y las tormentas Jerry y Raymond.

Las entidades donde la SEP ha confirmado la suspensión de clases mañana 13 de octubre 2025 son:

Hidalgo

Veracruz

Para el estado de Hidalgo, los municipios que no tendrán actividades escolares el lunes son:

Acaxochitlán

Agua Blanca

Atlapexco

Calnali

Cardonal

Chapulhuacan

Eloxochitlán

Huautla

Huazalingo

Huehuetla

Huejutla

Jaltocán

Jacala

Juárez

La Misión

Lolotla

Metztitlán

Molango

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

San Agustín Metzquititlán

San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán

Tepehuacán

Tenango de Doria

Tlahuiltepa

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica

Zacualtipán

Zimapán

Mientras que en Veracruz, autoridades escolares de la Universidad Vearcruzana (UV) informaron a la comunidad universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan que se ha tomado la decisión de suspender las clases, así como actividades académicas y administrativas del próximo lunes 13 al 20 de octubre 2025.

En el estado de Puebla aún no se ha confirmado que continúe la suspensión. El viernes 10 de octubre se pausaron las actividades en 5 mil 875 escuelas.

