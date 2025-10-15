Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Cuándo Depositan Apoyo de 3,000 Pesos en Tarjeta?

Si ya eres beneficiaria o estás a la espera de tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y quieres saber cuándo depositan el apoyo de 3 mil pesos, llegaste al lugar correcto, pues acá te decimos cuándo se hará el primer pago y a quiénes les caerá el dinero.

Recientemente, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se cambió la fecha límite de la entrega de tarjetas para mujeres, por lo que si aún no obtienes la tuya en notas previas te contamos dónde entregan del 13 al 17 de octubre 2025 y cuáles son los cinco requisitos que debes cumplir para recoger tu credencial.

La Pensión Bienestar para mujeres de 60 a 64 años ofrece un apoyo bimestral de 3 mil pesos a las beneficiarias con la finalidad de reconocer su trabajo en sus hogares y contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de estas adultas mayores.

¿Cuándo deposita Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

El próximo pago del apoyo para mujeres de 60 a 64 años se realizará en noviembre 2025, mes en el que se depositará la última dispersión de la Pensión Bienestar este año, correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre.

Las fechas de depósito de la Pensión Mujeres serán anunciadas por Ariadna Montiel Reyes en los primeros días del próximo mes, cuando dé a conocer el calendario de pagos Bienestar de noviembre 2025.

El pago del apoyo económico de 3,000 pesos se realiza en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias y se deposita directamente en la tarjeta del Banco Bienestar que recibieron por parte del programa.

¿Quiénes cobran Pensión Mujeres Bienestar en noviembre 2025?

El depósito que se realizará en el mes de noviembre será el primero para las casi dos millones de nuevas beneficiarias, que en su mayoría cuentan con edades de los 60 a los 62 años y que realizaron su registro en agosto 2025.

Además de ellas, también recibirán su apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar aquellas mujeres de 63 y 64 años que ya estaban inscritas en el programa previamente y que cuentan con su tarjeta del Bienestar.

