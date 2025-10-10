Bienestar para el Emprendimiento Abrirá Registro: Fechas y Requisitos para Recibir 12,000 Pesos

Se confirmaron las fechas del registro del programa Bienestar para el Emprendimiento, y para que no pierdas la oportunidad de solicitar el apoyo de 12,000 pesos, acá te decimos cuándo son las inscripciones en octubre 2025 y los requisitos que se deben presentar.

Luego de que se publicara la convocatoria del programa en la Gaceta de la Ciudad de México, se dieron a conocer los días, la sede y horarios de las inscripciones. Mientras que también se anunció un apoyo que ofrece 1 millón 400 mil pesos.

Video. Programas de Bienestar Beneficiaron al Pueblo de México: Claudia Sheinbaum

¿Cuándo es el registro de Bienestar para el Emprendimiento 2025?

El registro del apoyo para mujeres en CDMX se realizará en octubre 2025 y se dividirá en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las interesadas. Estas son las fechas de las inscripciones:

30 de octubre 2025 : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 31 de octubre 2025: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Noticia relacionada. Bienestar Abre Nuevo Registro para Madres Solteras en Octubre: Fechas y Requisitos para Tramitar

Para inscribirse a Bienestar para el Emprendimiento 2025, las solicitantes deben acudir al Vestíbulo del Foro Cultural de la alcaldía Magdalena Contreras en el día que le corresponde en un horario de 10 am a 4:30 pm.

Requisitos de Bienestar para Emprendimiento 2025

El programa está dirigido para mujeres que cuenten con un negocio propio y que tengan el objetivo de incrementar su capacidad productiva, operativa o comercial. Estos son los requisitos que deben cumplir:

Tener domicilio en la alcaldía La Magdalena Contreras, tanto las beneficiarias como el negocio. Realizar el registro al programa social y entregar los documentos requeridos en las fechas y horarios que se establezcan en la convocatoria. No ser beneficiaria de ningún otro Programa o Acción Social ejecutado por esta alcaldía La Magdalena Contreras. No ser servidora pública de ningún nivel de gobierno.

Noticia relacionada. Últimos Días de Registro al Apoyo Bienestar de 29 Mil Pesos: Así se Inscriben Mujeres y Hombres

En caso de cumplir con los requisitos del programa Bienestar para el Emprendimiento 2025, las mujeres deberán presentar los siguientes documentos en original y copia legible para poder completar su registro:

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, no es necesario que los datos coincidan con el comprobante de domicilio).

(Credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, no es necesario que los datos coincidan con el comprobante de domicilio). Comprobante de domicilio de la micro y pequeña empresa o negocio que se encuentre dentro de La Magdalena Contreras (No mayor a tres meses de expedición).

de la micro y pequeña empresa o negocio que se encuentre dentro de La Magdalena Contreras (No mayor a tres meses de expedición). Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente de la persona solicitante.

(CURP) vigente de la persona solicitante. Documento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles ( SIAPEM ).

). Evidencia fotográfica de la micro y pequeña empresa o negocio, con la que se acreditará su funcionamiento actual.

o negocio, con la que se acreditará su funcionamiento actual. Documento donde se describa brevemente el uso y/o destino que se le dará al apoyo de 12 mil pesos.

Este apoyo ofrecerá 12 mil pesos, mediante transferencia monetaria, a 500 beneficiarias con la finalidad de fomentar la igualdad de oportunidades en el sector empresarial, priorizando el fortalecimiento de negocios liderados por mujeres en contextos de vulnerabilidad económica.

Historias recomendadas