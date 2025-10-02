¿Cuál es el Apoyo de Soledad y Quiénes lo Pueden Pedir? Así Consigues un Aumento en tu Pensión

Para afrontar mejor los gastos se puso a disposición un apoyo de soledad del Gobierno para miles de personas, pero ¿Cuál es y quiénes lo pueden pedir en 2025? No te preocupes, que acá te contamos todos los detalles de esta ayuda económica, que le permite a la gente obtener un aumento en la pensión que recibe cada mes en México.

Conforme pasan los meses cada vez hay más apoyos disponible para las personas que viven en México, por eso en una nota ya te dijimos qué programas del Bienestar tienen registro y cuáles dan pago en octubre 2025.

¿Cuál es el apoyo de soledad del Gobierno?

El apoyo de soledad es una asistencia que ofrece el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) a todas las personas que pueden solicitar la Pensión bajo la Ley 73 y que no tienen dependientes económicos (esposa, concubina, hijos, padres o ascendientes que dependan económicamente de él).

En estos casos, el Seguro Social ofrece un apoyo económico extra a todas las personas que aspiras a recibir su pensión IMSS 1973 de forma mensual una vez que decidan jubilarse.

¿Quiénes pueden pedir el apoyo de soledad en 2025?

Las personas que pueden solicitar esta ayuda por soledad (llamada así por la propia gente) durante este año son todas hayan iniciado su cotización en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que ya cumplieron con un mínimo de 500 semanas cotizadas.

Las personas que sean aptas para recibir el apoyo de soledad del Gobierno, obtendrán un 15 por ciento extra en el monto que recibirán de pensión cada mes.

¿Cómo obtener el apoyo de soledad del Gobierno?

Para que los futuros pensionados del IMSS puedan recibir su apoyo de soledad en 2025, deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Solicita tu pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley 73. El IMSS revisará si cuentas con beneficiarios con derecho a asignaciones familiares. Si no existe ninguno, el apoyo por soledad se activa automáticamente. No se requiere de un trámite adicional, solo tener a la mano los siguientes documentos, en caso de ser necesario:

Identificación oficial con foto y firma del pensionado.

Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses.

Con toda esta información, la gente ya sabe qué es el apoyo de soledad que brinda el Gobierno de México a través del IMSS en 2025 y la forma en que pueden obtenerlo para recibir un 15% extra en su pensión mensual.

