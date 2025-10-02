¿Cuándo Depositan el Aguinaldo en la Tarjeta INAPAM 2025? Fecha Límite para Adultos Mayores

Entramos a la recta final del año y para los adultos mayores que ya saben que van a recibir un pago de aguinaldo en su Tarjeta del INAPAM en 2025, acá te decimos cuándo depositan ese apoyo económico y la fecha límite en que debe caerle a todos los beneficiarios de 60 años y más en su credencial.

Desde que se dio a conocer que varios beneficiarios van a recibir aguinaldo de INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), en una nota te dijimos quiénes lo cobran y cuánto días de pago les tocan por ley, según la Ley Federal del Trabajo (LFT 2025).

¿Cuándo depositan el aguinaldo INAPAM 2025?

La ley no establece un día específico para que inicie el pago del aguinaldo 2025, pero años atrás instituciones como el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y otras dependencias comenzaron a depositar la prestación durante las primeras fechas del mes noviembre.

Por ejemplo, en 2024, el IMSS pagó el aguinaldo a sus pensionados el 1 de noviembre. Para la quincena del mismo mes los jubilados del ISSSTE recibieron una primera parte de dicha remuneración. Bajo esta situación, las personas que que cuenten con su Tarjeta INAPAM y estén inscritas al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, podrán recibir esta prestación entre noviembre y diciembre.

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo 2025?

De acuerdo con lo establecido en la ley, los adultos mayores deben recibir su pago de aguinaldo antes del 20 de diciembre 2025, que es la fecha límite para que sea depositado en México.

Para quienes aún no lo sepan, los requisitos para recibir el pago de aguinaldo INAPAM 2025 son los siguientes:

Tener 60 y más años de edad.

Credencial INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía en original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

