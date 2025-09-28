Fecha Exacta del Pago de Pensión IMSS e ISSSTE en Octubre 2025: ¿A Quiénes Depositan Primero?

Con septiembre llegando a su fin, se acerca el pago de la pensión IMSS e ISSSTE de Octubre de 2025. Si bien este mes no habrá pago doble, dado que no caerá depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, los jubilados podrán disponer de los recursos de su depósito mensual. En N+ te decimos la fecha exacta en la que cae el pago de la pensión en tu tarjeta.

Para que puedas planificar tus gastos del último tercio del año, ya te contamos ¿Cuándo Cae el Pago del Aguinaldo de la Pensión IMSS e ISSSTE?, además de ¿Cuántos Días Son de Aguinaldo Pensión IMSS 2025? Cantidad Exacta que se Entregará Este Año.

Video: ¿Qué Hacer si me Llegó Incompleta la Pensión del IMSS?; Así Puedes Solucionarlo

El IMSS y el ISSSTE son las instituciones encargadas de dar a conocer las fechas oficiales de pago a sus pensionados. Lo hacen a través de sus canales oficiales, cuando publican el Calendario de Pagos de la Pensión 2025. La dispersión de recursos se hace directamente en la cuenta que el beneficiario estableció en su documentación oficial. Aquí te decimos quiénes serán los primeros en recibirla.

¿Cuándo hacen el pago de la Pensión IMSS 2025?

De acuerdo con el Calendario de Pago de Pensiones 2025, de la Dirección de Prestaciones Económicos y Sociales de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, el depósito de Octubre 2025, se hará el día 1 de dicho mes.

Mientras que el siguiente pago, correspondiente al siguiente mes, caerá hasta el próximo lunes 3 de noviembre de 2025.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión ISSSTE 2025?

Mientras que el depósito de la Pensión ISSSTE correspondiente a octubre de 2025, se hará en la cuenta de los beneficiarios el 30 de septiembre. Por lo que estas personas serán las primeras en recibir su pago.

Así lo establece el Calendario de Pagos 2025 de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Este calendario, dado a conocer por su director, Martí Batres, y disponible a consulta en la página web del ISSSTE también marca la fecha del pago del mes de noviembre. Depósito que caerá en la cuenta de los beneficiarios el 30 de octubre.

¿Cuándo depositan el aguinaldo a los pensionados del IMSS e ISSSTE?

Aquellos que ya estén pensando en los pagos de fin de año, pueden comenzar con la planificación al saber que el depósito de aguinaldo 2025 de IMSS se hará en el mes de Noviembre, y se sumará al depósito de dicho mes.

En tanto que los jubilados y pensionados del ISSSTE también recibirán su depósito del aguinaldo la primera quincena de noviembre.

Historias Recomendadas