Apoyo de 50 Mil Pesos en CDMX: ¿Quiénes Recibirán Ayuda por Inundaciones?

Luego de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, las autoridades capitalinas anunciaron que darán apoyos económicos a quienes sufrieron afectaciones por las inundaciones.

El esquema de ayudas económicas será de hasta 50 mil pesos para las familias que sufrieron mayores daños en sus viviendas. De acuerdo con las autoridades, el plan de ayuda se dividió en cuatro niveles, según la magnitud de la afectación.

Así repartirán los montos del apoyo para personas afectadas por las lluvias en CDMX

El nivel verde contempla a las casas donde el ingreso del agua fue menor a los 15 centímetros; les darán 8 mil pesos para limpieza. En esta categoría están 347 viviendas en la alcaldía Iztapalapa.

para limpieza. En esta categoría están 347 viviendas en la alcaldía Iztapalapa. En el nivel naranja están las viviendas en las que las inundaciones alcanzaron entre 15 y 45 centímetros: el apoyo que les brindarán es de 15 mil pesos .

. El nivel rojo es para los hogares con agua de 45 centímetros a un metro: recibirán 25 mil pesos .

. El nivel más afectado es el morado para categorizar a las casas con agua de más de un metro al interior: el Gobierno les dará un apoyo de 50 mil pesos.



Además de esta ayuda con dinero, el Gobierno capitalino informó que los afectados también contarán con la cobertura del seguro que fue contratado por la ciudad, el cual entregarán máximo en un mes.

Cubrirá a aproximadamente 750 viviendas, con participación de la participación de la alcaldía y del propio Gobierno de la CDMX.

Las autoridades pidieron a las familias afectadas detallar todas sus pérdidas al ajustador del seguro, quien continuará recorriendo las colonias para realizar las evaluaciones correspondientes.





