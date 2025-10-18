¿Qué Adultos Mayores Reciben Pago Triple en Noviembre? Esto Cobrarán Además de Pensión Bienestar

Se vienen días muy movidos en cuanto a dispersión de dinero, pues además del pago de la Pensión Bienestar de noviembre-diciembre 2025, varios adultos mayores van a obtener un triple depósito durante ese lapso, por eso acá te decimos quiénes lo van a recibir y qué tanto van a cobrar, además de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años y el apoyo de 65 y más.

De cara a todos los pagos que se aproximan, en una nota ya te dijimos qué adultos mayores inscritos a la Pensión Bienestar van a cobrar aguinaldo 2025 y la fecha en que les va a caer dicha remuneración. De igual forma te contamos cuándo depositan la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, para las beneficiarias registradas en agosto y con tarjeta a la mano.

Video: Adultos Mayores en Baja California Enfrentan Retos Para un Retiro Digno

¿Qué adultos mayores cobran pago triple en noviembre 2025?

Los hombres y mujeres de 60 años de edad en adelante que van a recibir un pago triple durante el mes de noviembre 2025 son todos aquellos que reciban los siguientes apoyos:

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años o la Pensión adultos mayores de 65 y más. Jubilados que reciban su Pensión del IMSS o ISSSTE. Pago de aguinaldo (ya sea para quienes estén pensionados en el IMSS o ISSSTE o lo que estén inscritos en el apoyo de Vinculación Productiva que ofrece la Tarjeta de INAPAM).

Es importante aclarar que la Pensión Bienestar no da pago de aguinaldo 2025 como tal a ninguno de sus beneficiarios. Los adultos mayores, mujeres y hombres de otras edades que formen parte de algún programa social, sí pueden recibir dicha prestación, siempre y cuando tengan una relación laboral de tipo subordinada a un patrón.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar noviembre 2025?

Se espera que el sexto y último depósito de la Pensión Bienestar 2025 de inicio el próximo lunes 3 de noviembre, aunque dicha fecha es extraoficial y deberá ser confirmada por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al momento de publicar el calendario de pagos.

Para garantizar el pago triple que van a recibir algunos adultos mayores, es importante que los beneficiarios de la pensión estén pendientes del momento en que se anuncie el calendario de pagos Bienestar de noviembre-diciembre 2025.

