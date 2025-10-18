Estos 3 Apoyos Bienestar para Mujeres Abren Registro del 20 al 26 de Octubre 2025: Requisitos

Entramos a la segunda mitad del mes y si aún estás a la espera de obtener uno de los apoyos económicos del gobierno, acá te decimos qué programas de Bienestar para mujeres abren registro del 20 al 26 de octubre 2025 en todo México y cuáles son los requisitos para poder inscribirte esta semana.

Son tantos los programas sociales que hay en México, que en una nota ya te contamos los requisitos para aplicar a la Pensión Bienestar de 0 a 64 años, cuándo hay registro a la Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 años y la lista de requisitos para poder solicitar dicha ayuda en este 2025.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

¿Qué apoyos Bienestar para mujeres tienen registro del 20 al 26 de octubre 2025?

Para esta semana tres programas Bienestar abren inscripciones para mujeres que tengan de 17 años de edad en adelante. Dos de los apoyos son de carácter estatal y uno aplica a nivel federal, es decir en todo el país, por eso a continuación te contamos detalles de cada ayuda:

Video: Pensión Mujeres Bienestar: Descartan Cobros por Trámites en Registro de Matamoros

Requisitos para los apoyos Bienestar mujeres con registro abierto en octubre 2025

Si cumples con el rango de edad de los tres programas de Bienestar que tienen registro del lunes 20 al domingo 26 de octubre, a continuación te dejamos los requisitos para poder solicitar cada apoyo.

Ayudamos Nuevo León para mujeres

Ser mujer jefa de familia, principal sostén del hogar.

Tener hijas y/o hijos de hasta 17 años.

Residir en el Estado de Nuevo León.

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS.

CURP validada con RENAPO.

Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.

Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.

Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).

Comprobante de Estudios: Copia simple.

Comprobante de Estado Civil: Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica).

Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.

Vivienda para el Bienestar 2025

Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia. Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias. INE (original y copia). CURP Actualizada. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Vales de Mercomuna

Residir en la Ciudad de México.

Contar con INE vigente y con residencia en la CDMX.

Contar con un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Para hacer el registro a los apoyos Bienestar para mujeres en octubre 2025, en Ayudamos Nuevo León hay un link para realizar el pre-registro en línea. En Vivienda para el Bienestar hay que entrar a la página PVB CONAVI para checar dónde estás los módulos con inscripciones abiertas y en los Vales de Mercomuna servidores de la nación acuden casa por casa a hacer el trámite.

