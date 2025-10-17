Lanzan Nuevo Apoyo Económico para Mujeres en Nuevo León: ¿Cuánto Dan y Cómo Puedo Registrarme?

El Gobierno de Nuevo León anunció el programa Ayudamos a las Mujeres, un apoyo económico para mujeres jefas de familia y mujeres cuidadoras que tiene el fin de reducir la pobreza y ofrecerles herramientas para impulsar el bienestar y calidad de vida de las ciudadanas. Aquí te contamos de cuánto es y cómo registrarte para obtenerlo.

Este apoyo monetario consiste en el depósito de 2 mil pesos mensuales, un ingreso fijo que busca ayudar a las beneficiadas con las necesidades básicas. El efectivo será entregado por medio de una tarjeta bancaria que podrás obtener siguiendo los pasos que te diremos a continuación.

¿Cómo puedo registrarme al apoyo Ayudamos a las Mujeres en Nuevo León?

Para formar parte de las mujeres que reciban el apoyo de 2 mil pesos mensuales es necesario ser residente del estado de Nuevo León. Para registrarte debes ingresar al sitio web https://ayudamosnuevoleon.com/ donde deberás ingresar los siguientes documentos:

Mujeres Jefas de Familia

Tener entre 17 y 64 años de edad.

Ser mujer jefa de familia, principal sostén del hogar.

Tener hijas y/o hijos de hasta 17 años.

Residir en el Estado de Nuevo León.

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS.

Mujeres Cuidadoras

Ser mujer de 15 años o más.

Residir en el Estado de Nuevo León.

Ser la cuidadora principal de al menos uno de los siguientes:

Una niña o niño en primera infancia o hasta los 14 años. Una persona con discapacidad permanente. Una persona adulta mayor (60 años o más).

Vivir en un hogar con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS.

Luego de subir los documentos el equipo del gobierno estatal revisará tu papelería, si eres elegida se podrán en contacto contigo para realizarte una encuesta. Después de ser entrevistada, te realizarán una evaluación final para posteriormente entregarte tu tarjeta y recibir tu apoyo.

