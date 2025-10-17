Pensión Mujeres de 30 a 64 Años: Esto Necesitas para Asegurar Apoyo de 19 Mil Pesos en Registro
Prepárate para el próximo registro de la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años y checa qué necesitas para asegurar el apoyo de hasta 19 mil 200 pesos
Muchas personas esperan con ansias a que se abra el nuevo registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad en México, y mientras llega el tan esperado anuncio, acá te decimos qué necesitas para asegurar el apoyo de hasta 19 mil 200 pesos, ya sea en 2025 o en el momento en que arranquen las inscripciones en todo el país.
De acuerdo con lo información brindada por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes a inicios de este año, en una nota ya te dijimos cuándo puede iniciar el próximo registro de la Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años en 2025 y la lista de requisitos a cumplir para poder aplicar a dicho programa social.
¿Qué piden para hacer el registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años?
El principal requisito para poder solicitar el apoyo Bienestar 30 a 64 años es que las mujeres presenten alguna discapacidad permanente, aunque personas de 0 a 64 años pueden también obtenerla si viven en algunos de los siguientes estados:
- Gracias al convenio para la universalización de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, las mujeres de 0 a 64 años pueden solicitar el apoyo si viven en estas 24 entidades:
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
- En los estados sin el convenio, las mujeres de 30 a 64 años pueden recibir la pensión si viven en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.
Además de eso, las solicitantes deben contar con los siguientes documentos, en original y copia, para hacer su registro a la Pensión del Bienestar:
- Acta de nacimiento en original y copia.
- Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).
- Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.
- Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).
- Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
¿Cómo asegurar el apoyo de 19 mil pesos que da la Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años?
Todas las personas que quieran asegurar el apoyo Bienestar de hasta 19 mil 200 pesos deben tener todos los documentos mostrados previamente en original y copia de forma legible. Deben acudir a su módulo del Bienestar más cercano durante las fechas en que haya registro y lo más importante, tienen que llenar de forma correcta su Formato Único de Bienestar (FUB), pues de ese papel saldrá el talón que cada beneficiaria va a recibir y con él que van a poder recoger su Tarjeta de Bienestar cuando se les indique.
Con toda esta información, la gente ya sabe cómo asegurar su entrada a la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, que da un pago bimestral de 3,200 pesos, eso da un total de 19 mil 200 pesos al año, debido a que son seis las dispersiones que se realizan cada 12 meses.
