Pensión Hombres 30 a 64 Años: ¿Dónde Abrirá Registro y Qué Piden para Apoyo de 3,200 Pesos?

Los hombres de 30 a 64 años podrán hacer el registro a la Pensión Bienestar en próximas fechas, y debido a que hay muchas personas interesadas en este programa, acá te decimos qué requisitos piden y dónde será la inscripción para el apoyo de 3,200 pesos.

La Secretaría de Bienestar ya se prepara para una nueva etapa de inscripciones de adultos mayores de 65 años como mujeres de 60 a 64 años, así como de personas más jóvenes que van de los 30 a los 64 años.

Por lo que es importante que los adultos que cumplan con la edad y requisitos estén pendientes y tengan todos sus documentos en orden para que no pierdan su oportunidad de inscribirse al apoyo de 3,200 pesos.

¿Qué requisitos pide Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años?

Los hombres de 30 a 64 años pueden solicitar la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad, que otorga 3,200 pesos bimestrales, una vez que se abra el registro, cumpliendo los siguientes requisitos:

Tener menos de 65 años de edad.

Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad.

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad. También existe la opción de solicitar el registro a domicilio.

¿Dónde será registro de la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años?

El registro de los hombres de 30 a 64 años se realizará en los módulos del Bienestar de alguno de los siguientes estados de México, que cuentan con convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente menores de 65 años de edad:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Los estados que no otorgan la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, ya que en estas entidades el límite de edad es hasta los 29 años, por lo que si vives en alguno de estos lugares y tienes más de 30 años no podrás hacer el registro.

Hasta el momento, no se han informado las fechas exactas de la nueva etapa de inscripciones a este programa, sin embargo se recomienda a las personas interesadas estar pendientes de la información que publique la Secretaría de Bienestar próximamente para no perder la oportunidad de incorporarse a este apoyo de 3,200 pesos bimestrales.

