Últimos Días de Registro para Apoyos de Hasta 1 Millón 400 Mil Pesos: Así Aseguras Trámite

Estamos en los últimos días del registro de los programas de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX), que ofrecen apoyos por hasta 1,400,000 pesos, y para que no pierdas la oportunidad de inscribirte, acá te decimos qué debes hacer para asegurar el trámite.

El plan de “Economía Social de la Ciudad de México” 2025, dentro de los cuales se encuentran los subprogramas que otorgan 1 millón 400 mil pesos y 800 mil pesos a hombres y mujeres, tienen el objetivo de ser una opción de inclusión productiva y laboral que contribuya al derecho al empleo digno, procurando el desarrollo económico sustentable.

¿Qué apoyos ofrecen hasta 1,400,000 pesos en CDMX?

La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de CDMX cuenta con cuatro programas con registro abierto que ofrecen apoyos desde 80 mil pesos hasta 1 millón 400 mil pesos. Estos son los proyectos:

Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (CUCOS) . Ofrece recursos directos, en especie y/o indirectos de hasta 1,400,000 pesos con la finalidad de promover, mejorar y consolidar el sistema de cuidados de las primeras infancias.

. Ofrece recursos directos, en especie y/o indirectos de hasta con la finalidad de promover, mejorar y consolidar el sistema de cuidados de las primeras infancias. Impulso Popular . Busca otorgar 800,000 pesos en un solo pago a 750 personas pertenecientes a cooperativas que trabajen de manera coordinada en redes con otras cooperativas con el objetivo de generar proyectos de integración organizativa y productiva que tengan como finalidad generar polos de desarrollo cooperativo que privilegien el interés común y los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua para satisfacer necesidades colectivas.

. Busca otorgar en un solo pago a 750 personas pertenecientes a cooperativas que trabajen de manera coordinada en redes con otras cooperativas con el objetivo de generar proyectos de integración organizativa y productiva que tengan como finalidad generar polos de desarrollo cooperativo que privilegien el interés común y los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua para satisfacer necesidades colectivas. Fortalecimiento de Empresas Sociales . Busca apoyar con 120,000 pesos hasta a 265 sociedades cooperativas de producción que contribuyan a garantizar el bienestar de la colectividad con el propósito de satisfacer necesidades individuales, colectivas y comunitarias, así como, contribuir en la generación de empleos de calidad.

. Busca apoyar con hasta a 265 sociedades cooperativas de producción que contribuyan a garantizar el bienestar de la colectividad con el propósito de satisfacer necesidades individuales, colectivas y comunitarias, así como, contribuir en la generación de empleos de calidad. Creación de Empresas Sociales. Se busca beneficiar con 80,000 pesos cuando menos a 2,750 personas físicas, preferentemente desempleadas, sub ocupadas con empleo informal o precario, interesadas en constituir cooperativas de producción y/o bienes y servicios.

¿Cómo asegurar el registro a los apoyos de hasta 1,400,000 pesos?

Si te interesa ser parte de alguno de estos programas debes darte prisa ya que el pre-registro en línea cierra este viernes 17 de octubre 2025. Para hacerlo solo debes acceder a este link y subir algunos de estos documentos:

RFC

Constancia de Situación Fiscal vigente

Clave Única de Documento o expediente de la Cooperativa

Denominación o Razón Social (DoRS) de la Cooperativa

Acta Constitutiva vigente con anexos y actos subsecuentes

Fotos del interior, fachada, las personas realizando la actividad.

Identificación Oficial con Fotografía

Comprobante de domicilio

CURP

Toma en cuenta que cada programa solicita documentos diferentes, por lo que si quieres aplicar para uno en específico, aquí te dejamos el link de la convocatoria completa para que verifiques cuáles necesitas.

Una vez que se termine el llenado del pre-registro se notificará por correo electrónico el lugar, día y hora de la cita para entrega de documentación de manera presencial. Los documentos entregados en físico deberán ser perfectamente legibles y estar rubricados con tinta azul por todas las personas integrantes, además de entregar 4 juegos de copias.

