Nuevo Apoyo Bienestar de 600 Mil Abre Registro: Requisitos para Hombres y Mujeres de 18-64 Años
Andrés Olmos N+
Un nuevo apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años abre registro en octubre 2025, por eso checa lo requisitos para pedir la ayuda con valor de 600 mil pesos
COMPARTE:
Todo está listo que inicie el registro al nuevo apoyo Bienestar con valor de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad, y para todos los que aún no sepan nada al respecto, acá te decimos cuáles son los requisitos a cumplir y las fechas para inscribirse al programa en octubre 2025.
Es mes de registro a muchos programas sociales, por eso en una nota ya te dijimos cuáles son los 6 apoyos para mujeres de 18 a 64 años que tienen inscripciones abiertas en octubre 2025 y cuándo inicia el trámite para solicitar la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en México.
¿Cuándo inicia el registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años?
El apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años que abre registro este mes es el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) e inicia inscripciones este lunes 20 de octubre.
Nota relacionada: ¿Hoy Inicia Tercer Registro CONAVI a Vivienda Bienestar? Requisitos, Link de PVB, Nueva Fecha
Cabe recordar que el apoyo de CONAVI ofrece casas del Bienestar con valor de 600 mil pesos a todas las personas que vivan en México y cumplan con los requisitos y documentos necesario para entrar al programa.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años en octubre 2025?
El registro de CONAVI para pedir una vivienda a precio accesible va a estar disponible a partir del 20 de octubre 2025 para todas las mujeres y hombres de 18 años de edad en adelante que cumplan con las condiciones, documentos y de preferencia pertenezcan a los siguientes grupos prioritarios:
- Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos.
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.
- No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI.
- No contar con vivienda propia.
- Mujeres jefas de hogar (madres solteras).
- Personas adultas mayores.
- Población indígena.
- Personas con discapacidad.
- Habitantes de zonas prioritarias.
- INE (original y copia).
- CURP Actualizada.
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
Nota relacionada: Próximo Registro Pensión Mujeres 30 a 64 Años: Lista de Requisitos para Apoyo de 3,200 Pesos
Es importante aclarar que el registro para pedir el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad solo va a estar disponible en algunos municipios, por eso acá te dejamos el link de PVB CONAVI, para que sepas dónde están ubicados los módulos a los que se debe ir a hacer la inscripción de Vivienda para el Bienestar, a partir del 20 de octubre 2025.
Historias recomendadas: