Nuevo Apoyo Bienestar de 600 Mil Abre Registro: Requisitos para Hombres y Mujeres de 18-64 Años

Todo está listo que inicie el registro al nuevo apoyo Bienestar con valor de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad, y para todos los que aún no sepan nada al respecto, acá te decimos cuáles son los requisitos a cumplir y las fechas para inscribirse al programa en octubre 2025.

Es mes de registro a muchos programas sociales, por eso en una nota ya te dijimos cuáles son los 6 apoyos para mujeres de 18 a 64 años que tienen inscripciones abiertas en octubre 2025 y cuándo inicia el trámite para solicitar la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en México.

¿Cuándo inicia el registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años?

El apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años que abre registro este mes es el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) e inicia inscripciones este lunes 20 de octubre.

Cabe recordar que el apoyo de CONAVI ofrece casas del Bienestar con valor de 600 mil pesos a todas las personas que vivan en México y cumplan con los requisitos y documentos necesario para entrar al programa.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años en octubre 2025?

El registro de CONAVI para pedir una vivienda a precio accesible va a estar disponible a partir del 20 de octubre 2025 para todas las mujeres y hombres de 18 años de edad en adelante que cumplan con las condiciones, documentos y de preferencia pertenezcan a los siguientes grupos prioritarios:

Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia. Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias. INE (original y copia). CURP Actualizada. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Es importante aclarar que el registro para pedir el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad solo va a estar disponible en algunos municipios, por eso acá te dejamos el link de PVB CONAVI, para que sepas dónde están ubicados los módulos a los que se debe ir a hacer la inscripción de Vivienda para el Bienestar, a partir del 20 de octubre 2025.

