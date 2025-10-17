Nuevo Apoyo para Mujeres y Jefas de Familia de 17-64 Años: ¿Darán 24 Mil Pesos? Así te Inscribes

A través de redes sociales se anunció el inicio del registro al nuevo apoyo para mujeres y jefas de familia de 17 a 64 años de edad en 2025, por tal motivo, acá te contamos cuáles son los requisitos para solicitar la tarjeta de la ayuda y cómo hacer la inscripción al programa que podría dar hasta 24 mil pesos durante un año.

Este mes resultó ser muy movido en cuanto a inscripciones a programas sociales, por eso en una nota te contamos cuáles son los 6 apoyos Bienestar para mujeres que tiene registro en octubre 2025 y los requisitos para solicitar el apoyo de 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años que está por iniciar recepción de solicitudes.

¿Cuál es el nuevo apoyo a mujeres y jefas de familia de 17 a 64 años?

El apoyo que da un pago de 2 mil pesos mensuales es el programa Ayudamos a las Mujeres Nuevo León, el cual arrancó inscripciones este 17 de octubre 2025 y por eso en una nota ya te dijimos cómo puedes registrarte.

El Gobierno de Nuevo León fue la autoridad encargada de lanzar este programa que tiene como principal objetivo reducir la pobreza y ofrecer las herramientas necesarias para impulsar el bienestar y calidad de vida de las ciudadanas regiomontanas.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo para mujeres y jefas de familia de 17 a 64 años en 2025?

Todas las mujeres jefas de familia y quieran solicitar la ayuda que ofrece el programa Ayudemos Nuevo León, deben cumplir con los requisitos y documentos que a continuación te enlistamos:

Tener entre 17 y 64 años de edad.

Ser mujer jefa de familia, principal sostén del hogar.

Tener hijas y/o hijos de hasta 17 años.

Residir en el Estado de Nuevo León.

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS.

CURP validada con RENAPO.

Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.

Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.

Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).

Comprobante de Estudios: Copia simple.

Comprobante de Estado Civil: Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica).

Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.

¿Cómo hacer el registro al apoyo para mujeres y jefas de familia de 17 a 64 años en octubre 2025?

Para poder entrar a Ayudamos Nuevo León en este octubre 2025, las mujeres deben entrar al siguiente enlace https://ayudamosnuevoleon.com y seguir estos pasos:

Selecciona si alguien te está ayudando con el pre-registro a ayudemos a las mujeres Nuevo León. Presiona la casillas donde aceptas todos los términos y condiciones y el aviso de privacidad. Escribe tu correo electrónico personal y da clic en continuar. Rellena todos los datos personas que se te piden.

Una vez hecho el pre-registro a Ayudamos a las mujeres Nuevo León, las autoridades checaran cada solicitud y se pondrán en contacto con las personas que van a continuar con el proceso de entrada al programa social del gobierno y deberán llenar el Cuestionario de Condiciones socioeconómicas.

Todas las mujeres y jefas de familia que sean aceptadas de entrar al programa van a ser contactadas de nuevo para que reciban su Tarjeta Ayudamos Nuevo León durante el mes de noviembre 2025.

¿Tarjeta Ayudamos Nuevo León da un apoyo económico de hasta 24 mil pesos?

El Gobierno de Nuevo León anunció que Ayudemos a las Mujeres entrega un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales por persona. Si esa cantidad la sumamos por los 12 meses que tiene el año, cada beneficiario debería recibir hasta 24 mil pesos.

La cuestión es que no se aclaró si existe un límite de depósitos en la tarjeta ni cuántos pagos va a recibir cada mujer y jefa de familia que forme parte del programa Ayudamos a las Mujeres Nuevo León, por eso habrá que estar pendientes de lo que anuncien las autoridades de dicho estado en su debido momento.

