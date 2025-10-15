¿Qué Piden para Registro de Vales de Mercomuna en Octubre 2025? Estos Documentos Necesitas

El registro para el programa de Vales Mercomuna se encuentra abierto en octubre 2025 en diferentes alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), y si estás a la espera de hacer tu solicitud, acá te contamos qué documentos necesitas para tu inscripción.

Luego de que se dieran a conocer las nuevas fechas de registro del programa social de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI), en notas previas te explicamos cuánto dan de apoyo y por qué hubo un aumento en el número de beneficiarios.

¿Dónde es el registro de Mercomuna en octubre 2025?

La inscripción de los futuros beneficiarios se realiza a través de la estrategia Casa x Casa, en la que los servidores de la nación acuden a los domicilios de las familias en CDMX para que se inscriban y puedan obtener los vales de despensa.

Por ello, es importante recordar que no existen módulos de registro al programa social Mercomuna 2025 en ninguna alcaldía de la CDMX, ni tampoco está habilitada una página en internet para hacer la inscripción en línea.

¿Qué documentos piden para registro de Vales Mercomuna 2025?

Los habitantes de la Ciudad de México, que cuentan con una edad de 19 a 56 años, pueden inscribirse a este programa social y al momento de recibir a los servidores de la nación en su domicilio deben de contar con los siguientes documentos:

INE vigente y con residencia en la CDMX.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP de impresión reciente.

El programa social de Vales Mercomuna 2025 tiene como meta fortalecer la economía de las familias que habitan en la Ciudad de México mediante la entrega de cupones de despensa con un valor de hasta dos mil pesos.

Estos vales se pueden canjear en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerias, verdulerias, así como locales en mercados públicos de la CDMX, aquí te decimos cómo consultar dónde puedes cambiar tus cupones.

