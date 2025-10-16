Pensión Adultos Mayores 60 a 64 Años: Así Aseguras Pagos de 3 Mil Pesos en Próximo Registro

Nos encontramos en plena entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, pero desde ya mucha gente pregunta por el próximo registro, por eso acá te decimos qué necesitas para asegurar los pagos de 3 mil pesos que da la pensión adultos mayores de 60 a 64 años en 2025.

Debido a que muchas personas se quedaron con ganar de entrar al programa social, en una nota ya te dijimos cuándo es el siguiente registro a la pensión adultos mayores en 2025. De igual forma, también te contamos cuándo depositan la Pensión Mujeres Bienestar e 60 a 64 años, para quienes se inscribieron con éxito en agosto pasado.

¿Cuándo es el próximo registro de la pensión adultos mayores 60 a 64 años?

La próximo etapa de inscripciones al apoyo universal para adultos mayores Bienestar debería iniciar en lo que queda del mes de octubre 2025, esto de acuerdo con lo que reveló la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes a inicios de años, donde anunció los meses en que se iba a realizar el registro para las pensiones en este año.

Pese a esta información, la realidad es que hasta el momento no se ha confirmado que en octubre 2025 se vayan a realizar inscripciones, ya que en las siguientes semanas se lleva a cabo la entrega de tarjetas del Bienestar para las personas que se incorporaron en agosto.

¿Cómo asegurar pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores 60 a 64 años en próximo registro 2025?

A la espera de que se anuncie información oficial con respecto al próximo registro de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, las adultas mayores que quieran asegurar su pago bimestral de 3 mil pesos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener de 60 a 64 años de edad al momento de la inscripción.

Contar con identificación oficial vigente en original y copia. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

Tener CURP con Impresión reciente (original y copia).

Acta de nacimiento (Legible en original y copia).

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) en original y copia.

Teléfono de contacto (Celular y de casa).

Acudir al Módulo de Bienestar más cercano en las fechas que anuncie la Secretaría del Bienestar en su debido momento.

Llenar de forma correcta el Formato Único de Bienestar (FUB), pues al completarlo recibirás un talón morado. Con ese recogerás tu Tarjeta del Bienestar con la cual podrás cobrar el apoyo económico.

Con toda esta información, ya solo estar pendientes de las redes sociales de Ariadna Montiel Reyes, pues será ahí donde se anuncien las fechas del próximo registro a la Pensión Bienestar para adultos mayores de 60 a 64 años en México, que puede ser en este 2025 o hasta 2026.

