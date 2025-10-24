Mantenimiento SPEI Hoy: Bancos Alertan por Interrupciones Masivas en Servicio de Transferencias

El Banxico de México (Banxico) realizará este viernes 24 de octubre trabajos de mantenimiento a la plataforma del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que permite transferir dinero de forma electrónica y al instante entre diferentes bancos en México.

Debido a ello, los diferentes bancos que operan en el país, desde BBVA y Banorte hasta Banamex y HSBC, advirtieron a sus usuarios sobre posibles interrupciones en el servicio de transferencias bancarias.

Operada por el Banxico, el SPEI es una plataforma que permite al público en general realizar transferencias electrónicas en cuestión de segundos a través de la banca por internet o de la banca en línea.

¿De qué hora a qué hora durarán las interrupciones en el SPEI?

De acuerdo con las diferentes instituciones financieras, las interrupciones en el servicio de SPEI se presentarán aproximadamente desde las 18:00 horas hasta las 20:00 horas de este viernes.

Por lo anterior, los bancos pidieron a sus usuarios anticipar sus operaciones para evitar contratiempos; sin embargo, el resto de los servicios que ofrecen a través de la banca digital podrán realizarse sin inconvenientes.

¿En qué bancos habrá interrupciones en el SPEI?

Al ser operada por el banco central, las interrupciones en la plataforma SPEI se presentarán de forma generalizada en todas las instituciones financieras que operan en el país.

"Te recomendamos anticipar tus operaciones", hicieron énfasis los diferentes bancos a través de sus canales de comunicación oficiales.

