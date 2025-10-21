Billete de 2000 Pesos Mexicanos: Esto Dice el Banxico sobre Su Emisión y Puesta en Circulación

Estrenada en 2018 con la emisión del billete de 500 pesos de Benito Juárez, la familia G de billetes del Banco de México (Banxico) está conformada por seis denominaciones: 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Sin embargo, durante la etapa de desarrollo de esta familia, que reemplazó a la F, se incluyó un subproyecto para la denominación de 2000 pesos.

Con base en los estudios y análisis realizados, la familia de billetes aprobada por la Junta de Gobierno del Banxico en 2013 incluyó la emisión de seis nuevos billetes, los cuales fueron puestos en circulación en el siguiente orden:

Billete de 500 pesos: 27 de agosto de 2018.

Billete de 200 pesos: 2 de septiembre de 2019.

Billete de 100 pesos: 12 de noviembre de 2020.

Billete de 1000 pesos: 19 de noviembre de 2020.

Billete de 50 pesos: 28 de octubre de 2021.

Billete de 20 pesos conmemorativo del bicentenario de la Independencia Nacional: 24 de septiembre de 2021.

Esta familia de billetes se caracteriza por rendir homenaje en sus anversos a los seis procesos históricos que delinearon el México contemporáneo y, en sus reversos, retratar los ecosistemas más importantes del país.

¿Qué pasó con el billete de 2000 pesos?

Conforme a lo aprobado por la Junta de Gobierno del banco central, se acordó que solo en caso de que se requiera para satisfacer las necesidades de las personas usuarias, se considerará la denominación de 2000 pesos.

De llegar a ser emitido, este tendría las siguientes características:

Anverso: El México contemporáneo: Octavio Paz y Rosario Castellanos.

Reverso: Ecosistema de selvas secas con el murciélago magueyero y el agave, en el paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de Tequila.

El nuevo billete de 2000 pesos tendría una longitud 6 milímetros mayor que el de 1000 pesos, teniendo este último una longitud de 159 milímetros.

¿Cuándo se emitirá el billete de 2000 pesos?

Actualmente no se tiene previsto emitir algún billete adicional de la familia G. "En caso de requerirlo para satisfacer las necesidades de las personas usuarias, se considerará la puesta en circulación de un billete de 2000 pesos", según el Banxico.

El Banxico ordenó hace dos semanas el retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos pertenecientes a la familia F, característicos por la efigie de Benito Juárez.

A través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el banco central informó que, con fundamento en la Constitución y la Ley del Banxico, resolvió retirar de la circulación los billetes de la denominación de 20 pesos tipo F.

La familia de billetes F fue pionera en la incorporación de elementos de seguridad, en los colores y en tamaños. En el caso del billete de 20 pesos de Benito Juárez, este llevaba en circulación desde agosto de 2007.

