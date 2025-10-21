La firma estadounidense de gestión patrimonial Insigneo anunció este martes 21 de octubre un acuerdo para adquirir las cuentas de clientes de Vector Global, filial de la mexicana Vector Casa de Bolsa —sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides—.

El acuerdo incluye la transferencia de más de 4 mil millones de dólares en activos de clientes provenientes de México, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá a Insigneo alcanzar cerca de 35 mil millones en activos totales bajo administración.

Noticia relacionada: Entra en Vigor Prohibición de Ciertas Transferencias de Fondos a CIBanco, Intercam y Vector

La operación se da el día después de la entrada en vigor de las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Tesoro estadounidense, que prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

La oficina del Tesoro estadounidense señala a las tres instituciones financieras de haber "desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles" con sede en México, así como en la "facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos" necesarios para producir fentanilo.

Insigneo absorbe a empleados de Vector Global

En un comunicado, Insigneo informó que se les ofrecerán puestos dentro de la firma a los profesionales de inversión de Vector Global y al personal de apoyo seleccionado.

Adicionalmente, la transacción —sujeta a las aprobaciones de las autoridades regulatorias— contempla un acuerdo de colaboración por tres años entre Insigneo y Casa de Bolsa Finamex, destinado a la referenciación y gestión de las cuentas offshore de clientes de Finamex, recientemente adquiridas a Vector Casa de Bolsa.

“Esta adquisición nos permitirá reforzar y ampliar nuestra presencia geográfica, fortalecer nuestro equipo para atender aún mejor a nuestros clientes, reafirmando el compromiso de nuestra firma con América Latina”, afirmó Raúl Henríquez, CEO y presidente de la junta directiva de Insigneo.

Fitch Ratings ‘Castiga’ a Intercam Banco, CI Banco y Vector con Rebaja de Calificaciones

¿Qué es Insigneo?

Insigneo es una firma internacional de gestión patrimonial con sede en Estados Unidos, que ofrece servicios y tecnología diseñados para potenciar a los profesionales de inversión en la atención de sus clientes a nivel global.

A través de soluciones personalizadas para los clientes y una plataforma de servicios centrada en el asesor, la firma brinda una plataforma de gestión patrimonial totalmente integrada y de clase mundial.

Historias recomendadas:

AMP