Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 14 de Junio 2026: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1749

Es hoy, es hoy. Como cada domingo se celebra el Sorteo Zodiaco 1749 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor por una serie, es decir 20 "cachitos". Por lo que si te animaste a tentar a la suerte y compraste un billete para la rifa, esta puede ser tu oportunidad. En N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de hoy 14 de Junio, con todos los números ganadores.

Sólo debes ser paciente para que los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional den a conocer todos los números que resultaron premiados durante una ceremonia que da inicio en punto de las 20:00 horas.

Tal como ocurrió en domingos pasados, el billete de este Sorteo Zodiaco es parte de una colección de dos "cachitos" coleccionables del Mundial 2026 para el álbum que lanzó la Lotería Nacional. En total, la colección estará conformada por 20 piezas.

¿Dónde ver el Sorteo Zodiaco de este domingo 14 de Junio 2026?

Sin duda se trata de una edición especial, dado que es el Primer Sorteo Zodiaco que se realiza durante un domingo en el marco del Mundial 2026.

Así que si ya tienes tu billete, no olvides conectarte en punto de las 20:00 horas a la transmisión en vivo a través de la cuenta de la Lotería Nacional. Sólo sigue los siguientes pasos:

Entra a la página https://www.youtube.com/@LN__Tradicionales/videos. Da clic en la pestaña "En Directo". Selecciona el video "Sorteo Tradicional No. 1748 Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol 2026".

Resultados Lotería Nacional Hoy 14 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Zodiaco 1749

En punto de las 20:00 horas hallarás en este apartado la lista completa con los números ganadores de este domingo 14 de junio y los premios que obtuvieron por cada uno de los signos del Zodiaco.

El número 1605 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Leo

El número 9088 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Géminis

El número 9189 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Capricornio

El número 3775 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Sagitario

El número 5848 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Libra

El número 4588 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Tauro

El número 4896 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Escorpión

El número 2406 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Libra

El número 3511 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Tauro

El número 2494 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Aries

El número 9057 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Capricornio

El número 9590 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Sagitario

El número 3318 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Cáncer

El número 3189 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis

El número 2088 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Aries

El número 9993 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Escorpión

El número 3017 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Acuario

El número 0085 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Libra

El número 3319 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Piscis

El número 4638 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Tauro

El número 1944 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión

¿Cuándo puedo ganar en el Sorteo Zodiaco y cuánto cuesta un 'cachito'?

Si compraste un "cachito" para el Sorteo Zodiaco debes saber que cada edición participan 120 mil billetes, que van del 00000 al 9999 por cada uno de los signos del zodiaco y se juega en una serie.

El sorteo que se celebra este domingo ofrece un total de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en 22 mil 622 premios.

Por cada "cachito" que compres pagas 20 pesos, mientras que el costo total de una serie (que consta de 20 cachitos) es de 400 pesos.

SARR