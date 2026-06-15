Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 14 de Junio 2026: Ganadores del Sorteo Zodiaco 1749
Si compraste "cachito" para el Sorteo de Hoy, en punto de las 20:00 horas consulta la lista de ganadores de la Lotería Nacional de este domingo 14 de junio 2026
¿Compraste "cachito" para el Sorteo Zodiaco de este domingo? Conoce los números ganadores de la Lotería Nacional de este 14 de junio 2026. Foto: Facebook Lotería Nacional.
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PorRedacción N+
Es hoy, es hoy. Como cada domingo se celebra el Sorteo Zodiaco 1749 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor por una serie, es decir 20 "cachitos". Por lo que si te animaste a tentar a la suerte y compraste un billete para la rifa, esta puede ser tu oportunidad. En N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional de hoy 14 de Junio, con todos los números ganadores.
Sólo debes ser paciente para que los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional den a conocer todos los números que resultaron premiados durante una ceremonia que da inicio en punto de las 20:00 horas.
Tal como ocurrió en domingos pasados, el billete de este Sorteo Zodiaco es parte de una colección de dos "cachitos" coleccionables del Mundial 2026 para el álbum que lanzó la Lotería Nacional. En total, la colección estará conformada por 20 piezas.
¿Dónde ver el Sorteo Zodiaco de este domingo 14 de Junio 2026?
Sin duda se trata de una edición especial, dado que es el Primer Sorteo Zodiaco que se realiza durante un domingo en el marco del Mundial 2026.
Así que si ya tienes tu billete, no olvides conectarte en punto de las 20:00 horas a la transmisión en vivo a través de la cuenta de la Lotería Nacional. Sólo sigue los siguientes pasos: