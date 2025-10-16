Banxico Activa "Plan Billetes" tras Afectaciones por Lluvias: ¿Qué Es y en Qué Zonas Aplica?

El Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjercito y la Asociación de Bancos de México (ABM) activaron en conjunto el Plan Billetes luego de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias de la semana pasada.

Con esta iniciativa, que contará con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su implementación, la población de las zonas afectadas tendrá más facilidades para retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias ante los efectos que causaron las intensas precipitaciones.

Noticia relacionada: Publican Reforma a la Ley de Amparo en el DOF; Entra en Vigor este Viernes

¿Qué es el Plan Billetes?

El Plan Billetes consiste en establecer módulos de atención de servicios bancarios para que las personas puedan retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias de débito o crédito en poblaciones que así lo requieran en casos de desastres naturales.

¿En dónde está activo el Plan Billetes?

En esta ocasión, se instalaron cuatro módulos operados por Banjercito para retiro de efectivo con tarjetas bancarias en Álamo Temapache, Veracruz, en la siguiente dirección:

Isidro Parra #29, Pueblo Nuevo Álamo, Veracruz C.P. 92730

Estos estarán custodiados por personal de la Sedena y comenzarán a operar a partir de mañana viernes 17 de octubre en un horario de atención de 8:30 a 15:00 horas.

¿Cómo retirar efectivo de módulos de Banjercito instalados?

Para retirar efectivo en estos módulos se requiere que el tarjetahabiente presente la tarjeta de débito o crédito y digite su NIP (número de identificación personal) para que el banco emisor autorice la operación.

Los bancos no cobrarán comisión por retiros que realicen sus clientes en los módulos referidos. "En caso de cobro de comisión, el banco la reintegrará posteriormente", subrayó en un comunicado el Banxico.

Historias recomendadas:

AMP