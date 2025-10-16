Los Dodgers Derrotaron a los Cerveceros y Están a Un Paso de la Serie Mundial 2025

Con el apoyo de su afición en casa, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3 carreras contra 1 a los Cerveceros de Milwaukee este jueves 16 de octubre. Los angelinos sumaron 3 triunfos de los cuatro que requieren para avanzar a la Serie Mundial.

De completar la barrida en Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de beisbol, este viernes, los Dodgers llegarán fortalecidos a buscar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial, algo que ningún equipo ha conseguido desde hace 25 años.

En un Dodger Stadium abarrotado, con más de 50 mil aficionados, el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de beisbol estuvo emocionante de principio a fin. El pitcher abridor Tyler Glasnow hizo bien su tarea en 5.2 entradas y logró ponchar a ocho bateadores de los Brewers.

Confiados, luego de las dos victorias logradas en Milwaukee, los Dodgers se pusieron adelante en la primera entrada con una carrera trabajada gracias a un triple de Shohei Ohtani y un doble de Mookie Betts.

Pero el 1-0 en la pizarra duró muy poco, porque los Cerveceros igualaron 1-1 en el segundo inning, cuando se embasó Caleb Durbin y luego lo impulsó a home un batazo de Jake Bauers al jardín central.

En cambio, en la parte baja del sexto inning, los Dodgers sumaron otras dos carreras. El cátcher Will Smith conectó un sencillo, antes de que Freeman recibiera base por bola. Fue entonces que Edman disparó una línea seca que permitió a Smith poner el marcador en 2-1, pero faltaba el 3-1, producto de un mal lanzamiento del relevista dominicano Anber Uribe hacia primera base que permitió que Freeman llegara a home.

Dodgers vs Brewers Hoy: Los relevistas silenciaron los cañones de los Cerveceros

Luego de eso el equipo de casa logró anular la ofensiva de los Cerveceros, que ya no pudieron anotar más carreras. Fue gracias al gran trabajo de los relevistas de los Dodgers que se completó la misión al enfriar a los cañoneros de Milwaukee. Para ello, en las tres entradas restantes, se alteraron los pitchers Alex Vesia, Blake Treinen, Anthony Banda y Roki Sasaki.

Así llegaron al final, con 3 carreras contra 1, para dejar a los Cerveceros al borde de la eliminación. Milwaukee necesitará mucho más que un milagro para revertir la situación en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La última vez que un equipo consiguió levantarse de un 3-0 en contra, para luego ganar 4 al hilo, fue en el 2004: Los Medias Rojas de Boston pueden contar esa hazaña.

