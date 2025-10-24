Vinculan a Proceso a Donovan ‘N’ por Homicidio de Abogado David Cohen

Este viernes, 24 de octubre de 2025, se realizó la audiencia de continuación de Donovan ‘N’, implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, quien murió durante el atentado que sufrió el pasado 13 de octubre, afuera de la Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

En la audiencia celebrada hoy en los juzgados del Reclusorio Sur, Donovan ‘N’ fue vinculado a proceso por homicidio calificado. La Fiscalía ha presentado 25 videos como datos de prueba, asegurando que disparó en al menos 5 ocasiones.

La defensa del imputado solicitó mayor seguridad para Donovan, ya que, dijo, corre riesgo su vida durante el tiempo que permanezca recluido. También adelantó que solicitarán un procedimiento abreviado.

El juez dio 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Donovan ‘N’ ya fue procesado por otros delitos

El pasado 22 de octubre, Donovan 'N', fue vinculado a proceso por tres delitos, pero no por el homicdio del abogado David Cohen.

Delitos contra la salud

P ortación de arma de fuego

Cohecho

Según el Ministerio Público, cuando la policía lo ubicó y detuvo en la alcaldía Iztapalapa, al darle seguimiento por su presunta participación en el homicidio del abogado, Donovan tenía en su posesión droga, una pistola y ofreció a los policías dinero para que no lo arrestaran.

Ese día, el juez de la causa determino tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que Donovan 'N' permanecerá en el Reclusorio Sur.

Según las investigaciones, Donovan 'N', de 20 años, junto con Héctor 'N', fueron contratados para privar de la vida al abogado; les dieron armas y les ofrecieron dinero para atacarlo.

Su cómplice, Héctor 'N´', ya fue vinculado y aceptó su responsabilidad en el caso.

Hasta el momento no se sabe nada de los organizadores del ataque.

Con información de N+

