Asesinato David Cohen: Detenidos Narran Cómo Planearon Ataque del Abogado, "Era Darle un Susto"

El asesinato del abogado David Cohen, ocurrido al exterior de un edificio de Ciudad Judicial, sigue bajo investigación de las autoridades. Los dos presuntos implicados, dieron a conocer cómo planearon el ataque y su posterior ejecución; estos son los detalles.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los detenidos identificados como Donovan “N”, de 20 años y Héctor “N”, de 18 años de edad, el 13 de octubre, antes de disparar en contra del abogado, se reunieron en una vecindad.

En dicho inmueble, ubicado en la calle Doctor Erazo 138, en la colonia Doctores, es decir, a tan solo dos calles de distancia del lugar de los hechos, ambos sujetos se encontraron con un hombre identificado como “El Goofy”.

Los presuntos implicados llegaron en una motocicleta, mientras que el hombre que “los contrató”, hizo lo propio en una camioneta blanca. Luego subieron a la azotea, donde Donovan rentaba un cuarto. Las autoridades señalan que en esa vivienda les entregaron armas de fuego a los jóvenes y les mostraron una foto del abogado, David Cohen.

Solo debían "darle un susto"

Una vez que fueron informados de los detalles del ataque, los sospechosos salieron de la vecindad en motocicleta con dirección a Ciudad Judicial; esperaron un poco en la estación del Metro Niños Héroes, de la Línea 3 y posteriormente, continuaron su camino por la calle.

Luego esperaron poco más de una hora en el acceso principal y atacaron a balazos al abogado, quien recibió 5 impactos de bala, tres de ellos, directamente en la zona de la cabeza.

Héctor fue detenido de inmediato. Donovan corrió y amagó con una pistola a un ciclista, a quien le quitó su vehículo para huir con destino a la misma vivienda donde se planeó el crimen. Se cambió de ropa. Media hora más tarde, salió y se subió a un auto gris rumbo a Iztapalapa.

Con ayuda de las cámaras del C5, lo detectaron y fue detenido en la casa de unos familiares.

Durante su comparecencia ante la Fiscalía de la CDMX, Héctor “N”, declaró que la primera instrucción que recibieron fue que iban a “cobrar una deuda”, y luego que solo debían “darle un susto” al abogado.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del sujeto identificado como “El Goofy”, por lo que la autoridades siguen con las investigaciones para dar con su paradero, ya que es considerado como una pieza clave para esclarecer el caso.

