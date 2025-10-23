Planearon Asesinato de Abogado David Cohen en Vecindad a Dos Calles de la Ciudad Judicial

En una vivienda ubicada en la calle Doctor Erazo 138, en la colonia Doctores, a solo dos calles de Ciudad Judicial, se planeó el crimen contra el abogado David Cohen.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en una vecindad se reunieron Donovan 'N', de 20 años; Héctor 'N', de 18; y un hombre identificado como El Goofy.

Video relacionado: Abogado de Donovan 'N' Revela Nuevos Detalles del Proceso Vinculado a Asesinato de David Cohen

Las autoridades detectaron que, alrededor de las 12 del día del lunes 13 de octubre, los agresores llegaron a este lugar en una motocicleta, mientras que el hombre que los contrató arribó en una camioneta blanca.

Subieron hasta la azotea, donde Donovan rentaba un cuarto.

Video: Caso David Cohen Sacal: ¿A Qué Personalidades Defendió el Abogado Asesinado?

Conocieron a la víctima por fotografía

Aparentemente, ahí les entregaron armas de fuego a los jóvenes y les mostraron una fotografía del abogado al que debían atacar.

Poco después de las dos de la tarde del mismo lunes, Donovan y Héctor salieron en una motocicleta rumbo a Ciudad Judicial. Esperaron unos minutos en la estación Niños Héroes del Metro y luego continuaron su camino por la calle.

Noticia relacionada: Caso Abogado David Cohen: Vinculan a Proceso a Donovan ‘N’ por Otros Tres Delitos

Héctor declaró que primero les dijeron que iban a “cobrar una deuda”, y luego que solo debían “darle un susto” al abogado.

Esperaron poco más de una hora en el acceso principal del edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuando el abogado salió, pasadas las cuatro de la tarde, Donovan le disparó.

Cinco disparos contra el abogado

El abogado recibió tres impactos en la cabeza y dos en las piernas. Héctor fue detenido de inmediato. Donovan corrió y amagó con una pistola a un joven que circulaba en bicicleta, a quien se la quitó para continuar huyendo.

Noticia relacionada: ¿De Qué Murió David Cohen Sacal? Abogado fue Atacado en Ciudad Judicial CDMX

En otro video se observa que Donovan regresó a la misma vivienda donde se planeó el crimen, esta vez en la bicicleta. Ahí se cambió de ropa. Media hora más tarde, salió y abordó un coche gris rumbo a Iztapalapa.

Al revisar las cámaras del C5 de la Ciudad de México, las autoridades lograron detectarlo y posteriormente fue detenido en la casa de unos familiares, donde se ocultaba.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Sierra

ICM