Accidente en Iztapalapa Hoy: Pipa Aplasta Auto contra Muro de Contención sobre Calzada Zaragoza

Un accidente en la calzada Ignacio Zaragoza hoy miércoles 22 de octubre provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia en Iztapalapa, luego de que una pipa aplastara un auto contra un muro de contención.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la unidad circulaba en la vialidad a la altura de Justina en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl.

Los testigos relataron que la unidad propiedad de la empresa “AT Castorena”, perdió el control e impactó al auto.

Debido a la fuerza del choque, el vehículo fue arrastrado varios metros para finalmente estrellarse directamente contra el muro de contención. La unidad quedó prensada entre la estructura y la pipa.

¿Qué pasó con los ocupantes del auto?

El auto tipo Honda, en el que viajaban dos jóvenes de 21 y 24 años de edad, terminó prácticamente destruido. Sin embargo, los ocupantes salieron por su propio pie y sin lesiones.

No obstante, paramédicos del SAMU acudieron a brindarles una revisión que no ameritó traslado hospitalario.

El conductor de la pipa con capacidad para 45 mil litros de agua potable, señaló que la unidad presentó una falla mecánica que le impidió mantener el control de la misma.

Los servicios de emergencia realizan labores en la zona, por lo que se encuentran cerrados los carriles centrales con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); evita la zona.

