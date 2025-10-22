Tiffany Odette Cano González, de 16 años de edad, se convirtió en una víctima más de la explosión en Iztapalapa. Sus seres queridos tenían la esperanza de que se recuperara, pero ahora le dan el último adiós en su casa en la colonia Xalpa; su bebé quedó en orfandad.

A más de un mes de la tragedia en el Puente de Concordia, se confirmó el fallecimiento de la joven, quien el día del accidente viajaba con su papá, Misael Cano Rodríguez, y su bebé con dirección a Los Reyes.

El 10 de septiembre, alrededor de las 14:20 horas, la familia circulaba en su auto por las inmediaciones del distribuidor vial cuando ocurrió la explosión. El señor Misael, quien se desempeñaba como trabajador de limpieza en Iztapalapa, tenía una sorpresa para su nieto, Isaí Santiago, de 2 años de edad.

Por ello, le pidió a Tiffany que lo acompañara para recoger el regalito que le compró al bebé, a quien cuidaba y atendía como su hijo. No obstante, el momento de alegría se esfumó en cuanto su vehículo quedó en medio de la explosión.

Tiffany Odette de 16 años dejó a su bebé en orfandad. Foto: N+

Durante la emergencia, Tiffany e Isaí fueron rescatados de manera casi inmediata. Los vecinos los ayudaron por la gravedad de sus lesiones y luego fueron trasladados a un hospital.

En tanto, el señor Misael llegó después a otra clínica, donde prácticamente fue declarado sin vida el mismo día del accidente. Tiffany Odette nunca se enteró de que su papá murió.

¿Quién era Tiffany Odette, víctima de la explosión en Iztapalapa?

La familia Cano González fue notificada de la gravedad de Tiffany Odette y su bebé. A pesar del pronóstico desalentador, los seres queridos de la joven no perdieron la esperanza y estuvieron atentos a la salud de la joven y su bebé, aseguró su mamá, Evelyn Jovana.

La esperanza de que ella saliera adelante, sí la vimos muy mal pero pues dentro de nosotros pensábamos que ella iba a salir, ella se aferró mucho a la vida

Luego de estar más de un mes luchando por salvar su vida, Tiffany murió. Este miércoles sus seres queridos, amigos y vecinos se unieron para despedirla entre flores blancas, globos y aplausos.

Tiffany Odette Cano González tenía 16 años de edad y le encantaba Stich. Recién había terminado la secundaria, pero tenía muchas ganas de seguir estudiando; incluso estaba buscando una preparatoria para inscribirse y retomar sus clases. Su sueño era convertirse en veterinaria, porque amaba los animales, pero especialmente a los caballos.

Se la pasaban bailando, jugando, ella siempre estuvo al pie del cañón con su hijo. Ella si se dan cuenta en la foto le gusta mucho bailar de charra, bailaba en los carnavales

Las amigas y compañeros de Tiffany la despidieron con música y baile. Foto: N+

Esto último la apasionaba mucho; por esta razón, sus compañeros acudieron a despedirla con sus trajes especiales. “Tiff”, como le decían, era muy querida en su comunidad. Ahora su bebé quedó en orfandad y se aferra a seguir con vida.

Me lo reportan grave (al bebé) porque está en terapia intensiva, pero lleva mucho avance el niño, asegura la abuelita

