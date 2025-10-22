Caso Abogado David Cohen: Vinculan a Proceso a Donovan ‘N’ por Otros Tres Delitos
Donovan 'N' fue vinculado a proceso hoy por otros delitos, no por el asesinato del abogado David Cohen Sacal
Con una hora de retraso, se realizó hoy, 22 de octubre de 2025, en los juzgados del Reclusorio Sur, la audiencia en la que fue vinculado a proceso Donovan ‘N’, implicado en el asesinato de David Cohen Sacal, abogado que murió luego del atentado que sufrió a tiros afuera de Ciudad Judicial, en la Ciudad de México (CDMX).
Donovan ‘N’ fue vinculado a proceso por:
- Delitos contra la salud
- Portación de arma de fuego
- Cohecho
Los anteriores fueron imputados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX, luego de que fue detenido, el 15 de octubre de 2025, en la alcaldía Iztapalapa.
Noticia relacionada: Video: Donovan ‘N’ y Héctor ‘N’ Esperaron una Hora Afuera del Edificio para Atacar al Abogado Cohen
Vinculación a proceso por asesinato de David Cohen
Será hasta el viernes, 24 de octubre de 2025, cuando un juez decida si vincula a proceso a Donovan ‘N’, por el asesinato de David Cohen, ocurrido el 13 de octubre, pues de acuerdo con la FGJ de CDMX, el joven habría disparado contra el abogado.
De acuerdo con la defensa de Donovan ‘N’, el joven podría aceptar su responsabilidad en el crimen del abogado, para que reciba una penalidad menor.
Por este mismo caso, Héctor ‘N’, de 18 años de edad, ya fue vinculado a proceso y permanecerá preso en el Reclusorio Oriente.
Con información de N+.
RMT