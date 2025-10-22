Caso Abogado David Cohen: Vinculan a Proceso a Donovan ‘N’ por Otros Tres Delitos

Con una hora de retraso, se realizó hoy, 22 de octubre de 2025, en los juzgados del Reclusorio Sur, la audiencia en la que fue vinculado a proceso Donovan ‘N’, implicado en el asesinato de David Cohen Sacal, abogado que murió luego del atentado que sufrió a tiros afuera de Ciudad Judicial, en la Ciudad de México (CDMX).

Donovan ‘N’ fue vinculado a proceso por:

Delitos contra la salud

P ortación de arma de fuego

Cohecho

Los anteriores fueron imputados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX, luego de que fue detenido, el 15 de octubre de 2025, en la alcaldía Iztapalapa.

Vinculación a proceso por asesinato de David Cohen

Será hasta el viernes, 24 de octubre de 2025, cuando un juez decida si vincula a proceso a Donovan ‘N’, por el asesinato de David Cohen, ocurrido el 13 de octubre, pues de acuerdo con la FGJ de CDMX, el joven habría disparado contra el abogado.

De acuerdo con la defensa de Donovan ‘N’, el joven podría aceptar su responsabilidad en el crimen del abogado, para que reciba una penalidad menor.

Por este mismo caso, Héctor ‘N’, de 18 años de edad, ya fue vinculado a proceso y permanecerá preso en el Reclusorio Oriente.

