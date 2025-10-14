Muere el Abogado David Cohen, quien Fue Baleado Afuera de Ciudad Judicial

David Cohen Sacal, abogado que fue atacado a balazos en el área de Ciudad Judicial de la Ciudad de México, murió hoy, 14 de octubre de 2025, por la gravedad de las heridas, informó el Gobierno de CDMX.

En un primer momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) había informado que el litigante había muerto, sin embargo, después corrigió la información y señaló que estaba grave.

Finalmente, la madrugada de este martes 14 de octubre de 2025, el Gobierno de CDMX confirmó que Cohen Sacal murió, luego del ataque a tiros en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Video: Muere el Abogado David Cohen, luego de Ataque en Ciudad Judicial, CDMX

Noticia relacionada: Tres Balaceras en Dos años Sacuden el Perímetro de Ciudad Judicial en CDMX

¿Cómo fue el ataque?

Antes de las 17:00 horas del 13 de octubre, se reportó el ataque contra el litigante, quien se encontraba sobre la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores.

De acuerdo con el reporte de la Policía capitalina, el hombre caminaba por la zona cuando un joven de 18 años se le acercó y le disparó en la cabeza. El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta y el agresor intentó huir.

Un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por ahí se percató de lo ocurrido, repelió la agresión, lo que provocó que el probable responsable resultara herido de un brazo. Y bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio.

El agresor iba en una motocicleta que fue asegurada. El abogado fue trasladado gravemente herido a un hospital. Tras horas de intervención quirúrgica, no sobrevivió.

Noticia relacionada: Balacera en Ciudad Judicial de la CDMX Deja Un Herido; Detienen a Presunto Agresor de 17 Años

¿Quién era David Cohen?

David Cohen Sacal era licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil.

Sus áreas de especialidad eran:

Litigio en el Área Civil y Mercantil

Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad

Litigio en Materia Administrativa

Concursos Mercantiles

Asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos)

Asesoría Condominal

Clientes de alto perfil

El abogado David Cohen Sacal llevó casos como el proceso del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez.

llevó casos como el proceso del También representó al fundador y exdirector general de Pinfra, una de las principales operadoras de concesiones carreteras en México, David Peñaloza Sandoval, y a su hijo.

Historias recomendadas:

ASJ