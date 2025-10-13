Tres Balaceras en Dos años Sacuden el Perímetro de Ciudad Judicial en CDMX

Luego del ataque a balazos contra el abogado David Cohen, ocurrido la tarde de este 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, N+ presenta un recuento de otras balaceras registradas en el mismo perímetro, uno en abril de este año, donde fue agredido el chofer de un magistrado, y otro en 2023, derivado de una riña entre cuatro personas.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el litigante David Cohen, de 45 años, caminaba hacia la zona de las salas penales cuando fue interceptado y atacado con un arma de fuego.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el abogado recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como grave.

Balacera en Ciudad Judicial: Captan Momento Exacto en que Detienen a Agresor en CDMX

Durante la agresión, un agente de la Policía de Investigación que pasaba por la zona repelió el ataque, lo que permitió herir y detener al presunto agresor, identificado como Héctor “N”, de 18 años.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, mientras personal de la fiscalía realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para esclarecer el ataque.

Ataque al chofer de un magistrado

Otro hecho similar se registró en abril de 2025, alrededor de las 16:00 horas, en la esquina de Doctor Liceaga y avenida Niños Héroes, en la colonia Doctores.

Un hombre de 45 años, identificado como chofer del magistrado en materia penal Ramón Alejandro Sentíes Carriles, fue baleado en un ataque directo frente al estacionamiento del edificio ubicado en avenida Niños Héroes 119, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La víctima viajaba en un Mini Cooper rojo y, al estacionarse, dos hombres a bordo de una motocicleta negra con vino se acercaron y le dispararon en tres ocasiones.

Ataque a balazos afuera de Ciudad Judicial. Foto: N+

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) lo atendieron por una herida de bala en el cuello y lo trasladaron a un hospital, donde sobrevivió.

Balacera por riña en 2023

El primer antecedente ocurrió en agosto de 2023, cuando una riña entre cuatro sujetos derivó en una balacera afuera de la Ciudad Judicial, también en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La FGJ inició una carpeta de investigación tras la difusión de videos en redes sociales que mostraban el momento de la pelea y los disparos en la esquina de avenida Niños Héroes y Doctor Navarro.

