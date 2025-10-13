Balacera en Ciudad Judicial de la CDMX Deja Un Herido; Detienen a Presunto Agresor de 17 Años

Una balacera en las inmediaciones de Ciudad Judicial en la capital del país, hoy lunes 13 de octubre de 2025, dejó como saldo una persona herida por arma de fuego en un presunto ataque directo y un detenido.

Así detuvieron a presunto atacante de abogado

En N+ se tuvo acceso a las imágenes de cómo fue detenido uno de los presuntos agresores de un abogado que fue baleado en Ciudad Judicial.

Se le puede ver escoltado por al menos tres personas. Va vestido con una sudadera morada con capucha, y fue subido a un auto policial blanco.

Rastro de sangre queda en escaleras de Ciudad Judicial

Rastro de sangre tras balacera en Ciudad Judicial de la CDMX. Foto: X @Glz_Axel

Policías de la CDMX resguardaron las inmediaciones de Ciudad Judicial luego de una balacera que dejó a un abogado herido y al presunto agresor de 17 años que se enfrentó a balazos con un agente.

En el suelo quedaron los casquillos percutidos y una mancha de sangre en las escaleras de la Ciudad Judicial.

Video relacionado: Balacera Durante un Bautizo Deja Cuatro Muertos en Puebla

Video. Balacera Hoy en CDMX: Reportan Disparos en Ciudad Judicial en Niños Héroes; Hay un Detenido

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida #NiñosHéroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia #Doctores, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, el cual fue… pic.twitter.com/WQZNm9Say7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025

Autoridades de la CDMX confirmaron que un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, el cual fue llevado a un hospital para su pronta atención médica.

Cae un presunto agresor de 17 año de abogado en balacera

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona de Ciudad Judicial y que se percató de lo ocurrido, repelió la agresión lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que fue detenido y trasladado a un nosocomio.

Motocicleta y arma fueron asegurados tras balacera

Personal de PDI aseguró una motocicleta y el arma del posible agresor de 17 años. De lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para las investigaciones del caso.

¿Quién es la persona que fue baleada en Ciudad Judicial?

Video. Balacera en Ciudad Judicial Hoy: ¿Cómo Fue el Ataque Armado contra Abogado en la Doctores?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), una persona que labora como abogado caminaba en el lugar cuando un hombre sacó de entre sus ropas un arma de fuego y le realizó una detonación, huyendo del sitio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

