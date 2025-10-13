Resultado: ¿Cómo le Fue a Bélgica en Contra de Gales en las Eliminatorias UEFA?

Este lunes 13 de octubre, Gales recibió a Bélgica en el Cardiff City Stadium, en un duelo correspondiente a la octava jornada de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.

Los dirigidos por el estratega francés Rudi García comenzaron abajo en el marcador con un gol de Joe Rodon apenas a los 8 minutos. Más tarde, el capitán de Bélgica, Kevin De Bruyne, empató el partido desde los once pasos, tras una revisión del VAR que sancionó una mano.

Posteriormente, el lateral derecho Thomas Meunier adelantó a Bélgica con un remate que puso al conjunto de los Diablos Rojos en ventaja. Al minuto 73, otra mano clara de Jordan James derivó en un segundo penal para Bélgica, que nuevamente fue convertido por Kevin De Bruyne.

Los últimos minutos fueron de gran intensidad. Tras un robo de balón en la salida de Bélgica, Gales aprovechó la oportunidad y, mediante Nathan Broadhead al minuto 89, logró acercarse en el marcador. Sin embargo, apenas un minuto después, Leandro Trossard sentenció el encuentro con el cuarto gol de Bélgica. El marcador pudo ser más amplio, ya que ambos equipos tuvieron chances de aumentar la cuenta, pero finalmente terminó 4-2 a favor de los Diablos Rojos.

¿En qué lugar se ubicaron Gales y Bélgica después de este juego?

Con este resultado, Bélgica se mantiene en el primer lugar del grupo J con 14 puntos, mientras que Gales se ubica en el tercer puesto con 10 unidades. Gales se enfrentará a Liechtenstein buscando asegurar un lugar en la repesca. Por su parte, Bélgica visitará a Kazajistán en la penúltima jornada, donde podrían sellar su clasificación al Mundial 2026.

