Botas con Sangre Delatan a Captor; Confirman que a Kimberly Moya la Subieron a un Vehículo

Tras la detención de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36, por el delito de desaparición cometida contra la estudiante del CCH Naucalpan Kimberly Moya, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer nuevos detalles sobre la investigación.

De acuerdo con las indagatorias, alrededor de las 16:14 horas del 2 de octubre, Kimberly caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella y la condujo hasta un vehículo Volkswagen sedán gris, que era conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la misma vialidad.

Las investigaciones refieren que ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, la subieron al automóvil y huyeron del lugar con la intención de ocultar su paradero y negar información sobre su destino.

Hallan botas con sangre

Como parte de las diligencias, la Fiscalía cateó un taller mecánico donde Gabriel Rafael “N” trabajaba como tornero. En el sitio se localizaron unas botas color café con manchas aparentemente de sangre, por lo que se dio intervención a personal en genética forense para realizar los análisis correspondientes y la confronta con muestras biológicas de los padres de Kimberly.

El estudio genético confirmó que las manchas corresponden a rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas con las muestras obtenidas de la madre y el padre de la adolescente de 16 años, lo que sugiere una alta probabilidad de que pertenezcan a la víctima.

Asimismo, fueron analizados videos de seguridad que muestran que, previo a la desaparición, Gabriel Rafael “N” portaba las botas objeto del peritaje. Otras grabaciones revelan que un vehículo Volkswagen gris, presuntamente conducido por Paulo Alberto “N”, siguió a Kimberly desde que salió de su casa, acudió a realizar unas impresiones y durante su trayecto de regreso, hasta ubicarse en el punto donde fue privada de la libertad.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión, Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica.

Descartan que mujer captada en video sea Kimberly

Finalmente, la Fiscalía descartó que Kimberly sea la mujer captada en un video difundido días después de su desaparición, donde se observa a una joven caminando por un andador con bolsas y mochilas.

Tras el análisis, se determinó que la persona grabada corresponde a otra adolescente, de nombre Dulce.

