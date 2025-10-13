Buscan a Empresario Desaparecido en Reynosa; Esto Se Sabe

La desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, originario de Reynosa y con residencia en Tampico, ha generado consternación en Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial, se perdió comunicación con Mariño Leal el jueves 9 de octubre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, mientras se encontraba en Reynosa.

Ante la situación, su familia solicitó apoyo a colectivos para la difusión de su ficha de búsqueda, mientras que las autoridades iniciaron acciones inmediatas de localización.

Marco Antonio Mariño Leal forma parte de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, organismo que expresó su preocupación y solidaridad con la familia, y urgió a las autoridades a agilizar su localización.

Autoridades de Tamaulipas Inician Búsqueda de Empresario Desaparecido en Reynosa

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó este lunes 13 de octubre que desde el reporte de desaparición se iniciaron las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Desapariciones Forzadas trabaja en coordinación con la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Hasta el momento, se han realizado entrevistas y continúan las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con su paradero.

