Mes Rosa 2025: ¿Dónde Hacerse una Mastografía Gratis en Matamoros?

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Hospital General de Matamoros realiza mastografías gratuitas para mujeres de 40 a 59 años, con el objetivo de fomentar la detección oportuna y reducir el número de casos avanzados de esta enfermedad.

La doctora Tania Rivas, ginecóloga del hospital, explicó que la mastografía es un estudio de imagen que utiliza rayos X de baja dosis para examinar el tejido mamario y detectar de manera temprana anomalías o tumores, siendo una de las herramientas más efectivas para identificar el cáncer de mama en sus primeras etapas.

Requisitos para Realizarse una Mastografía

Las interesadas deben acudir al área de Rayos X del Hospital General de Matamoros para agendar su cita y acceder al estudio de forma gratuita.

Antes de acudir, se recomienda cumplir con los siguientes requisitos:

Haber tomado un baño reciente

No usar perfumes, desodorantes ni talco

No aplicar cremas u otros productos sobre la piel del área a examinar

Los especialistas subrayan que la detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un diagnóstico tardío, por lo que invitan a las mujeres a aprovechar la campaña de mastografías durante este mes de sensibilización.

El Cáncer de Mama También Puede Afectar a los Hombres

De acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria III, en Tamaulipas se registran en promedio 20 fallecimientos al año por cáncer de mama.

La titular, Gilma Alcocer, informó que en 2022 se diagnosticaron 260 casos y en 2023, 209 nuevos casos. De las pacientes detectadas en Matamoros, 16 mujeres fallecieron en 2022 y 22 en 2023, lo que refleja la necesidad de fortalecer las estrategias de detección temprana.

Aunque el cáncer de mama no es una enfermedad prevenible, la detección oportuna incrementa significativamente las posibilidades de recuperación, señaló Alcocer.

Por su parte, la enfermera oncóloga Valeria Guillén destacó que también se han registrado casos en hombres, aunque en cifras muy bajas.

El último deceso que tuvimos fue un varón de entre 40 y 50 años. Hay muchos estigmas en torno al tema, y queremos trabajar para que más hombres también se revisen y aprendan a explorarse, no hay mucho todavía en ese tema.

