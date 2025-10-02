Listo Nuevo Lanzamiento de Prueba Cohete Starship de SpaceX en Texas. ¿Cuándo Es?

Ya hay fecha para el próximo lanzamiento de prueba de la empresa aeroespacial SpaceX en sus instalaciones en el sur de Texas, fronteriza con Matamoros, Tamaulipas.

Se ha programado para el lunes 13 de octubre de 2025, publicó SpaceX en su página de Internet y en sus redes sociales. Será el lanzamiento número once del vehículo Starship/Superheavy.

Noticia Relacionada: ¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis

La Ventana de Lanzamiento Abrirá a las 18:15 Horas.

SpaceX informa que el próximo vuelo pondrá a prueba varios aspectos, con experimentos de vuelo que recopilarán datos para el propulsor Superheavy de próxima generación, realizarán pruebas de estrés en el escudo térmico de Starship y se realizarán maniobras para imitar la aproximación final de Starship para un futuro regreso al sitio de lanzamiento.

SpaceX Prepara el Lanzamiento de su Cohete Starship en Texas. Foto: SpaceX

Se utilizará el propulsor Superheavy utilizado en el vuelo número 8, despegará con 24 motores Raptor probados en vuelo y se prevé que americe en el Golfo de México y no retorne al sitio de lanzamiento.También, se ensayará el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink por parte de Starship.

Starship’s tenth flight test took a significant step forward in developing the world’s first fully reusable launch vehicle.



Next up: Flight 11 of Starship is targeted to launch as early as Monday, October 13 → https://t.co/YmvmGZUsXW pic.twitter.com/bspqrP9aRj — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2025

El anterior lanzamiento de prueba se realizó el pasado 26 de agosto en las instalaciones de SpaceX, en Ciudad Starbase.

Historias Recomendadas: