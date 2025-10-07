Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

La Secretaría de Salud de Tamaulipas emitió un aviso Epidemiológico dirigido a directivos de escuelas y guarderías para implementar medidas clave que busquen frenar el contagio del virus Coxsackie, conocido como la enfermedad "mano-boca-pie", tras registrar varios casos en las últimas semanas.

Este aviso establece las siguientes acciones obligatorias para escuelas y guarderías: Informar de inmediato sobre cualquier caso sospechoso. Los menores enfermos deben ser aislados por un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas o hasta que las lesiones desaparezcan. Intensificar el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, la ventilación de espacios y la desinfección diaria de superficies.

Noticia Relacionada: Nombran a Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez Nuevo Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo

Reportan Presuntos Contagios de Coxsackie en Jardines de Niños de Ciudad Madero

El virus coxsackie comúnmente conocido como "pie, mano, boca" continúa causando preocupación al sur de Tamaulipas, luego de confirmarse nuevos contagios en jardines de niños de Ciudad Madero.

La titular del CREDE Madero, Blanca Carrasco, informó que el primer brote se registró el pasado 19 de septiembre en el Jardín de Niños Ovidio Decroly, ubicado en la colonia Puerto Alegre, donde se detectaron tres casos: dos confirmados y uno sospechoso.

Asimismo, señaló que actualmente se reportó que otro plantel afectado es el Jardín de Niños Club de Leones, situado en la colonia Heriberto Kehoe, donde seis alumnos resultaron contagiados.

Ante esta situación, se exhorta a los padres de familia a estar atentos a los síntomas que pueda presentar su hijo y, en caso de sospecha, evitar enviarlo a clases con el fin de prevenir la propagación del virus en las instituciones educativas.

¿Cuáles son los Síntomas del Virus Coxsackie?

Los síntomas del virus Coxsackie, conocido popularmente como “mano-pie-boca”, suelen aparecer entre tres y seis días después del contagio. Entre los signos más frecuentes destacan la fiebre repentina, dolor de garganta y malestar general, seguidos de la aparición de pequeñas ampollas dolorosas en la boca, así como erupciones rojizas en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

En algunos casos también pueden presentarse pérdida de apetito, irritabilidad y lesiones en glúteos o piernas, especialmente en niños pequeños. Aunque generalmente es una enfermedad leve, puede resultar muy contagiosa, sobre todo en ambientes escolares o guarderías.

Investigan Caso de Tuberculosis en Escuela Primaria de Tampico

Historias Recomendadas: