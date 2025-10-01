¿Cuándo Es el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar? Fecha y Actividades del Festival de Ovnis

Ciudad Madero se prepara para recibir uno de los eventos más peculiares y esperados del año: el Marciano Fest 2025, que buscará reunir al mayor número de marcianos en Playa Miramar y hacer historia.

El festival se realizará del 24 al 29 de octubre en el principal destino turístico del sur de Tamaulipas. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de proyecciones de películas, exposiciones temáticas y eventos especiales, en un ambiente totalmente familiar y lleno de diversión.

Habitantes de Ciudad Madero creen que la ciudad está protegida por fuerzas extraterrestres. Foto: N+

Ante la cercanía de la fecha, los comerciantes de Playa Miramar ya se encuentran listos con una gran variedad de artículos, destacando que esta celebración representa una oportunidad importante para incrementar sus ventas, además de aportar un atractivo más al turismo local.

Playa Miramar, ¿Protegida por Fuerzas Extraterrestres?

Habitantes de Tamaulipas, aseguran que la ciudad está protegida por una fuerza extraterrestre que históricamente ha mantenido lejos de sus costas a tormentas.

Todo aquel que vive en este puerto señala que frente a las aguas de playa Miramar existe una supuesta base extraterrestre submarina llamada 'Amupac', que protege las costas del sur del estado de huracanes.

Debido a este fenómeno, es común encontrar a la venta en la Playa Miramar, souvenirs con figuras de extraterrestres, que van desde playeras, llaveros, calcomanías, gorras, peluches e incluso fotografías del recuerdo.

