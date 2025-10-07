Nombran a Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez Nuevo Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo

La Diócesis de Nuevo Laredo anunció oficialmente el nombramiento de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez como nuevo obispo de esta sede eclesiástica. La designación fue realizada por Su Santidad León XIV, convirtiéndose en el cuarto obispo en la historia de la diócesis.

Hasta ahora, Lerma Martínez se desempeñaba como vicario general de la Arquidiócesis de Chihuahua, donde ha desarrollado una amplia labor pastoral y administrativa. Su nombramiento representa un nuevo capítulo para la comunidad católica del noreste del país, que abarca una región estratégica y con una población diversa.

La Diócesis de Nuevo Laredo Anunció el Nombramiento a Través de Comunicado

A través de un comunicado, la diócesis de Nuevo Laredo expresó su gratitud “por el envío de un nuevo pastor con espíritu de servicio y fidelidad al Evangelio”, y destacó la importancia de su liderazgo para “guiar y acompañar la misión de construir el Reino de Dios en estas tierras”.

Asimismo, se extendió una invitación a la comunidad para recibir al nuevo obispo con apertura y unidad, así como para acompañarlo con oraciones en el inicio de esta etapa. En los próximos días se darán a conocer los detalles de la ceremonia de toma de posesión y las actividades oficiales que marcarán el inicio de su ministerio episcopal en Nuevo Laredo.

