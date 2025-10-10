Congreso de Tamaulipas Aprueba Incorporación al IMSS-Bienestar a Personas con Discapacidad

El Congreso de Tamaulipas aprobó la incorporación del estado al programa IMSS-Bienestar, lo que permitirá ampliar la atención médica a personas con discapacidad y a otros grupos vulnerables. Con esta medida, los tamaulipecos que no cuentan con seguridad social podrán recibir servicios de salud gratuitos.

Entre los beneficios que traerá esta incorporación se encuentra la implementación de programas como Salud Casa por Casa, que lleva atención médica directamente a los hogares, facilitando la vigilancia de la salud de adultos mayores y personas vulnerables.

Este esquema permite que los pacientes reciban atención sin necesidad de desplazarse a los centros de salud.

Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

La Secretaría de Salud de Tamaulipas emitió un aviso Epidemiológico dirigido a directivos de escuelas y guarderías para implementar medidas clave que busquen frenar el contagio del virus Coxsackie, conocido como la enfermedad "mano-boca-pie", tras registrar varios casos en las últimas semanas.

Este aviso establece las siguientes acciones obligatorias para escuelas y guarderías: Informar de inmediato sobre cualquier caso sospechoso. Los menores enfermos deben ser aislados por un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas o hasta que las lesiones desaparezcan. Intensificar el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, la ventilación de espacios y la desinfección diaria de superficies.

