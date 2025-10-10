¿Seguirá Lloviendo en Tamaulipas? Protección Civil Mantiene Pronóstico de Lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil en Tamaulipas informó que el periodo de lluvias en la entidad continuará hasta la mañana del próximo sábado 11 de octubre de 2025, derivado del abundante flujo de humedad tropical proveniente del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más intensas se concentrarán durante este viernes en los municipios de la zona Centro, Cañera y Sur del estado, con una disminución significativa a partir del fin de semana.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas | Viernes 10 de Octubre de 2025

Acumulados de Lluvia en Tamaulipas

Para las próximas 36 a 48 horas se prevén acumulados de precipitación de entre 70 a 90 milímetros en la zona Centro, 50 a 70 milímetros en la zona Cañera y 60 a 80 milímetros en el Sur del estado. En los Llanos de San Fernando se estiman entre 20 y 40 milímetros, mientras que en la zona Norte podrían registrarse entre 15 y 35 milímetros.

Las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento de entre 35 y 55 kilómetros por hora, además de descargas eléctricas aisladas. En las áreas montañosas los acumulados podrían superar los 150 milímetros, lo que incrementa el riesgo de crecida de ríos, arroyos y posibles deslaves.

Durante las últimas 36 horas, los mayores registros de lluvia se reportaron en Tampico (172.3 mm), Soto la Marina (161.1 mm), Cruillas (154.5 mm), Madero (153.4 mm) y Altamira (113.8 mm). También se reportaron acumulaciones importantes en Hidalgo (110.6 mm) y Ciudad Victoria (109.9 mm).

Protección Civil confirmó el cierre parcial de algunos vados en la capital del estado, entre ellos los ubicados en Avenida del Estudiante, Las Vegas, y el puente que conecta al Ejido La Libertad con La Misión. Además, se reportan afectaciones en el vado del Ejido Laborcitas, sobre la carretera Victoria–Monterrey, en el kilómetro 3.

El monitoreo continúa en los pasos de agua de los ejidos El Progreso y Mapaches, en el municipio de Hidalgo, así como en Balcones, Crucitas y Miraflores del municipio de Güémez, ante el incremento de niveles en arroyos y corrientes pluviales.

Las autoridades estatales mantienen activo el alertamiento por riesgo de inundaciones repentinas y escurrimientos en calles y avenidas principales.

¿Qué hacer en caso de inundación?

Ante la presencia de lluvias intensas y posibles inundaciones, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantener la calma y tomar medidas preventivas que ayuden a resguardar la integridad y los bienes personales.

En primer lugar, se recomienda mantenerse informado a través de medios oficiales sobre el pronóstico del clima y posibles alertas emitidas por las autoridades locales. En caso de que el nivel del agua comience a subir, es importante desconectar la energía eléctrica y cerrar las llaves de gas y agua para evitar accidentes.

Si se vive en una zona propensa a inundaciones, se debe identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos, además de tener lista una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, una linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios y documentos importantes protegidos en bolsas herméticas, como identificaciones, actas de nacimiento, escrituras o pólizas de seguro.

Durante una inundación, las autoridades recomiendan no intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, pues la fuerza del caudal puede arrastrar fácilmente. También se debe evitar el contacto con el agua estancada, ya que puede estar contaminada o esconder cables eléctricos sueltos.

Una vez que el nivel del agua descienda, se aconseja no regresar de inmediato al hogar, sino esperar la indicación de las autoridades y revisar cuidadosamente los daños estructurales antes de reactivar la electricidad o el gas.

