Marciano Fest 2025: ¿Qué Actividades Habrá en Playa Miramar? Cartelera Completa

A finales de octubre, Ciudad Madero tendrá uno de los eventos más peculiares y esperados del año: el Marciano Fest 2025.

El festival se realizará del 23 al 29 de octubre en el principal destino turístico del sur de Tamaulipas. Durante estos días, los asistentes podrán disfrutar de proyecciones de películas, exposiciones temáticas y eventos especiales, en un ambiente totalmente familiar y lleno de diversión.

Noticia Relacionada: Emiten Aviso epidemiológico en Escuelas y Guarderías de Tamaulipas por Virus Coxsackie

Autoridades de Tampico finalmente dieron a conocer la cartelera completa del Marciano Fest 2025, en donde podrás disfrutar de las siguientes actividades.

Jueves 23 | 18:00 h | Centro Cultural Bicentenario

Exposición del Mtro. Basilio Kot Ascorve, fundador del Centro de Reporte Ovni de México.

Viernes 24 | 21:00 h | Plaza Gobernadores, Playa Miramar

Concierto De Otro Planeta con KoolTown, música de los 70s, 80s, 90s y actual, además de grupos locales, cabina de fotos y pinta caritas.

Sábado 25 | 20:00 | Plaza Gobernadores, Playa Miramar

Luchas libres intergalácticas.

Domingo 26 | 8:00 y 17:00 h | Complejo Deportivo de Playa Continuación

Torneo Galaxia Deportiva

Lunes 27 | 19:00 h | Plaza Gobernadores

Proyección de película infantil para toda la familia.

Martes 28 | 19:00 h | Hotel Maeva

Ciclo de conferencias con expertos: Historia del turismo urológico de playa Miramar, Origen de la Leyenda de la base extraterrestre, ¿Ciudad Madero es protegido por extraterrestres y su tecnología en huracanes o es una leyenda?

Miércoles 29 | 18:00 h | Plaza Gobernadores

Marciano Challenge, caravana de autos, DJ Set y ¡gran concentración de marcianos para romper récord Guinness!

Anuncian el Marciano Fest 2025 en Playa Miramar ¿Qué Actividades se Realizarán?

¿Por Qué se Celebra el Marciano Fest en Tamaulipas?

Habitantes de Tamaulipas, aseguran que la ciudad está protegida por una fuerza extraterrestre que históricamente ha mantenido lejos de sus costas a tormentas.

Todo aquel que vive en este puerto señala que frente a las aguas de playa Miramar existe una supuesta base extraterrestre submarina llamada 'Amupac', que protege las costas del sur del estado de huracanes.

Habitantes de Ciudad Madero creen que la ciudad está protegida por fuerzas extraterrestres. Foto: N+

Debido a este fenómeno, es común encontrar a la venta en la Playa Miramar, souvenirs con figuras de extraterrestres, que van desde playeras, llaveros, calcomanías, gorras, peluches e incluso fotografías del recuerdo.

Historias Recomendadas: