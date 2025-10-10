Capturan a Más de 20 Cocodrilos en Ciudad Madero Luego de Inundaciones

Más de 20 cocodrilos han sido capturados en el municipio de Ciudad Madero, tras salir de su hábitat por las inundaciones en diferentes sectores. Entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, elementos de Protección Civil y Bomberos de la urbe petrolera, han capturado poco más de 20 reptiles.

Entre las capturas está un cocodrilo de 3 metros de longitud, uno de 2.80 metros y otros de menor tamaño. Se espera que los reptiles los trasladen a su hábitat en coordinación de PROFEPA, manteniéndolos alejados de la mancha urbana.

Capturan a Más de 20 Cocodrilos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Foto: N+

Protección Civil recomendó hacer uso de la línea de emergencias 9-1-1 en caso del avistamiento de estos animales, para que sean los expertos quienes los capturen. Asimismo, las autoridades piden no capturar a los cocodrilos, ya que resulta una actividad que requiere preparación.

¿Qué Hacer Si Te Encuentras un Cocodrilo?

En los últimos años, los avistamientos de cocodrilos en zonas urbanas de Tamaulipas se han vuelto cada vez más frecuentes, sobre todo en municipios de la zona sur y centro del estado. Estos reptiles suelen aparecer en canales, lagunas, ríos e incluso en calles o patios, especialmente después de lluvias intensas o inundaciones.

Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil han emitido recomendaciones claras para saber cómo actuar de forma segura si te topas con uno:

No intentes acercarte, alimentarlo ni tomarle fotos de cerca. Los cocodrilos pueden desplazarse rápidamente, incluso en tierra. Se recomienda mantenerse al menos a 10 metros de distancia.

Aunque parezcan inmóviles, pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados. No intentes capturarlo ni ahuyentarlo por tu cuenta.

En Tamaulipas, puedes llamar al número de emergencias 911 o directamente a la unidad local de Protección Civil o Bomberos.

Si el cocodrilo se encuentra cerca de zonas habitadas, asegúrate de que los menores y animales no se acerquen. En algunos casos, estos reptiles pueden permanecer varias horas en el mismo sitio.

En lagunas, ríos o canales, evita nadar o caminar por la orilla si hay reportes recientes de cocodrilos. No tires comida ni desperdicios, ya que esto puede atraerlos.

