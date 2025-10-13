Dan Último Adiós a Don Nico en Guanajuato; Esposa Pide Justicia y Protección para su Familia

Familiares y amigos de José Guadalupe Casas Rodríguez, Don Nico, le dieron el último adiós en la comunidad de Urirero, municipio de Salvatierra, Guanajuato. "Don Nico" fue asesinado por dos hombres que viajaban en una motocicleta el pasado martes cuando realizaba una transmisión en vivo buscando solucionar los problemas de baches que tenía su comunidad.

Sus restos salieron de su casa familiar para después llegar hasta la parroquia de la Asunción, en donde se realizó una misa de cuerpo presente. Al respecto, Alfonso Arévalo, padre de la Parroquia de la Asunción de Urireo, mencionó:

Y es lo que ahora estamos haciendo por este hermano nuestro José Guadalupe, a quien daremos cristiana sepultura

Esposa de Don Nico lo recuerda como alguien que ayudaba a quien se lo pedía

Su esposa aseguró que José Guadalupe era "un hombre bueno" que ayudaba a quien se lo pedía y ella prometió seguir su ejemplo.

En vida era mi esposo un hombre alegre, respetuoso, con principios, que quería ver florecer su pueblo

Aseguró que Don Nico era un padre de familia ejemplar que deja tres hijos y que, como él lo pidió, ella los sacará adelante.

Mis hijos están mal, pero son fuertes como su padre, su madre, pero vamos a salir adelante, como la mujer que soy, para mi marido era lo más grande que tengo en la vida

Exigió a las autoridades dar con los responsables y proteger a su familia tras lo ocurrido. Don Nico fue sepultado en el panteón de la comunidad, de forma privada, a solicitud de la familia.

