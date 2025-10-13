Lista Completa de los 32 Centros de Acopio en CDMX para Ayudar a Damnificados por Lluvias
N+
Las fuertes lluvias que se registraron en Veracruz, Puebla e Hidalgo debido a la combinación de varios fenómenos meteorológicos simultáneos, han dejado más de 60 muertos y decenas de desaparecidos
Las lluvias que afectaron a Veracruz, Puebla e Hidalgo debido a la combinación de varios fenómenos meteorológicos simultáneos, han dejado más de 60 muertos y decenas de desaparecidos, ante la tragedia, el Gobierno de la CDMX instaló 32 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías.
Los municipios más afectados son Poza Rica y Álamo en Veracruz a donde se enviarán recursos enviados desde la Ciudad de México.
Si quieres apoyar a los damnificados por las lluvias puedes llevar a cualquiera de los 32 centros de acopio lo siguiente:
- Agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo y azúcar; además, toallas sanitarias, pañales, jabón en barra, papel higiénico y pasta y cepillo de dientes; también, medicamentos como paracetamol, ibuprofeno y antidiarreicos, además de vendas, algodón, gasas y alcohol; croquetas para los animales y cobertores e impermeables.
Lista completa de los centros de acopio en la CDMX
- 1 Álvaro Obregón. Parque San Antonio Av. Central 300, col. Carola
- 2 Álvaro Obregón. Parque de la Bombilla Insurgentes Sur esquina Av. de La Paz, col. Chimalistac
- 3 Azcapotzalco. Glorieta de Camarones eje 3 Norte Camarones esquina av. Cuitlahuac, col. Obrero Mundial
- 4 Benito Juárez. Walmart Universidad av. Universidad 936 a, col. Sta Cruz Atoyac
- 5 Benito Juárez. Parque de los Venados Av. División del Norte y Eje 7, col. Santa Cruz Atoyac
- 6 Coyoacán. Casa de Gobierno en Coyoacán Xotepingo 88, col. Ciudad Jardín
- 7 Coyoacán. Alameda Sur Av. Miramontes y Calz. de las Bombas, col. Coapa
- 8 Coyoacán. Viveros de Coyoacán av. Universidad s/n col. del Carmen
- 9 Cuauhtémoc. Monumento a Lázaro Cárdenas Eje Central esquina Dr Erazo, col.Doctores
- 10 Cuauhtémoc. Glorieta de Insurgentes Insurgentes sur y av. Chapultepec, col. Juárez
- 11 Cuauhtémoc. Monumento a la Revolución Plaza de la República s/n, col. Tabacalera
- 12 Cuauhtémoc. Zócalo Plaza de la Constitución s/n, col. Centro
- 13 Cuajimalpa. Parque la Mexicana av. Luis Barragán 505, col. Santa Fe
- 14 Gustavo A. Madero Ciudad Deportiva Carmen Serdán Calle Morelos 193, col Lomas la Palma
- 15 Gustavo A. Madero Parque del Mestizaje Prol. Misterios s/n, col. Santa Isabel Tola
- 16 Gustavo A. Madero Deportivo Hermanos Galeana José Loreto Favela 190, col. San Juan de Aragón
- 17 Iztacalco. Deportiva Mixhuca Puerta 5, Viaducto Río de la Piedad s/n, Col. Granjas México
- 18 Iztacalco. Módulo de participación ciudadana Granjas Chicle esquina con eje 4, col. Granjas México
- 19 Iztapalapa. Utopía Ixtapalcalli Cuauhtémoc 55, col. San Pablo
- 20 Iztapalapa. Utopía Meyehualco calle 71 1 col. Santa Cruz Meyehualco
- 21 Iztapalapa. Utopia Aculco calle Alfonso Toro, col. Escuadrón 201
- 22 Iztapalapa. Utopía Ixtapalcalli Cuauhtémoc 55, col. San Pablo
- 23 Iztapalapa. Utopía Meyehualco calle 71 1 col. Santa Cruz Meyehualco
- 24 Iztapalapa. Plaza de las Antenas Granjas Valle de Guadalupe s/n, col la Esperanza
- 25 Iztapalapa. Estacionamiento de la Comercial Mexicana Av. Ermita, esquina Av de la Torres, col Miguel de la Madrid
- 26 La Magdalena Contreras. Jardín Aculco Av. San Jerónimo esquina Cda. Juárez
- 27 Miguel Hidalgo. Explanada del Auditorio Nacional av Paseo de la Reforma 50, col Polanco
- 28 Milpa Alta. Casa de gobierno en Milpa Alta av. Nuevo León 200, col. Santa Cruz
- 29 Tláhuac. Bosque de Tláhuac. Av, la turba esquina Heberto Castillo, col. Miguel Hidalgo
- 30 Tlalpan. Kiosco de Huipulco Calz de Tlalpan s/n, col. Huipulco
- 31. Venustiano Carranza. Parque Fortino Serrano. oriente 172 169, col. Moctezuma 2da sección
- 32 Xochimilco. Centro Deportivo Xochimilco Francisco Goitia s/n, col. Santiago Tepalcatlalpan
