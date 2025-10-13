Lista Completa de los 32 Centros de Acopio en CDMX para Ayudar a Damnificados por Lluvias

Las lluvias que afectaron a Veracruz, Puebla e Hidalgo debido a la combinación de varios fenómenos meteorológicos simultáneos, han dejado más de 60 muertos y decenas de desaparecidos, ante la tragedia, el Gobierno de la CDMX instaló 32 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías.

Los municipios más afectados son Poza Rica y Álamo en Veracruz a donde se enviarán recursos enviados desde la Ciudad de México.

Noticia relacionada: ¿Qué Es una Vaguada y Cuáles son los Efectos de Este Fenómeno Meteorológico?

VIDEO: Habitantes de Álamo Veracruz Suplican Ayuda No Tienen Comida Ni Medicamentos Luz

Si quieres apoyar a los damnificados por las lluvias puedes llevar a cualquiera de los 32 centros de acopio lo siguiente:

Agua embotellada, atún, sopa, arroz, frijol, leche en polvo, aceite, café en polvo y azúcar; además, toallas sanitarias, pañales, jabón en barra, papel higiénico y pasta y cepillo de dientes; también, medicamentos como paracetamol, ibuprofeno y antidiarreicos, además de vendas, algodón, gasas y alcohol; croquetas para los animales y cobertores e impermeables.

Lista completa de los centros de acopio en la CDMX

1 Álvaro Obregón. Parque San Antonio Av. Central 300, col. Carola

2 Álvaro Obregón. Parque de la Bombilla Insurgentes Sur esquina Av. de La Paz, col. Chimalistac

3 Azcapotzalco. Glorieta de Camarones eje 3 Norte Camarones esquina av. Cuitlahuac, col. Obrero Mundial

4 Benito Juárez. Walmart Universidad av. Universidad 936 a, col. Sta Cruz Atoyac

5 Benito Juárez. Parque de los Venados Av. División del Norte y Eje 7, col. Santa Cruz Atoyac

6 Coyoacán. Casa de Gobierno en Coyoacán Xotepingo 88, col. Ciudad Jardín

7 Coyoacán. Alameda Sur Av. Miramontes y Calz. de las Bombas, col. Coapa

8 Coyoacán. Viveros de Coyoacán av. Universidad s/n col. del Carmen

9 Cuauhtémoc. Monumento a Lázaro Cárdenas Eje Central esquina Dr Erazo, col.Doctores

10 Cuauhtémoc. Glorieta de Insurgentes Insurgentes sur y av. Chapultepec, col. Juárez

11 Cuauhtémoc. Monumento a la Revolución Plaza de la República s/n, col. Tabacalera

12 Cuauhtémoc. Zócalo Plaza de la Constitución s/n, col. Centro

13 Cuajimalpa. Parque la Mexicana av. Luis Barragán 505, col. Santa Fe

14 Gustavo A. Madero Ciudad Deportiva Carmen Serdán Calle Morelos 193, col Lomas la Palma

15 Gustavo A. Madero Parque del Mestizaje Prol. Misterios s/n, col. Santa Isabel Tola

16 Gustavo A. Madero Deportivo Hermanos Galeana José Loreto Favela 190, col. San Juan de Aragón

17 Iztacalco. Deportiva Mixhuca Puerta 5, Viaducto Río de la Piedad s/n, Col. Granjas México

18 Iztacalco. Módulo de participación ciudadana Granjas Chicle esquina con eje 4, col. Granjas México

19 Iztapalapa. Utopía Ixtapalcalli Cuauhtémoc 55, col. San Pablo

20 Iztapalapa. Utopía Meyehualco calle 71 1 col. Santa Cruz Meyehualco

21 Iztapalapa. Utopia Aculco calle Alfonso Toro, col. Escuadrón 201

22 Iztapalapa. Utopía Ixtapalcalli Cuauhtémoc 55, col. San Pablo

23 Iztapalapa. Utopía Meyehualco calle 71 1 col. Santa Cruz Meyehualco

24 Iztapalapa. Plaza de las Antenas Granjas Valle de Guadalupe s/n, col la Esperanza

25 Iztapalapa. Estacionamiento de la Comercial Mexicana Av. Ermita, esquina Av de la Torres, col Miguel de la Madrid

26 La Magdalena Contreras. Jardín Aculco Av. San Jerónimo esquina Cda. Juárez

27 Miguel Hidalgo. Explanada del Auditorio Nacional av Paseo de la Reforma 50, col Polanco

28 Milpa Alta. Casa de gobierno en Milpa Alta av. Nuevo León 200, col. Santa Cruz

29 Tláhuac. Bosque de Tláhuac. Av, la turba esquina Heberto Castillo, col. Miguel Hidalgo

30 Tlalpan. Kiosco de Huipulco Calz de Tlalpan s/n, col. Huipulco

31. Venustiano Carranza. Parque Fortino Serrano. oriente 172 169, col. Moctezuma 2da sección

32 Xochimilco. Centro Deportivo Xochimilco Francisco Goitia s/n, col. Santiago Tepalcatlalpan

Historias recomendadas: