Acusan a Donovan "N" del Homicidio del Abogado David Cohen Sacal en Ciudad Judicial, CDMX

Donovan “N”, uno de los dos detenidos por el homicidio del abogado David Cohen Sacal, fue acusado formalmente por el delito de homicidio calificado. Hoy martes 21 de octubre de 2025, se realizó la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión contra Donovan “N”, de 20 años, quien, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, habría disparado al abogado.

¿Cuáles pruebas presentaron contra Donovan “N” en caso Cohen Sacal?

El Ministerio Público presentó distintos datos de prueba, entre ellos destacan testimonios, fotografías y videos en los que se apreció a Donovan atacar al abogado Cohen Sacal el lunes 13 de octubre de 2025 en la Ciudad Judicial. ​​​​​​​