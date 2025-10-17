Camión de SSC que Iba a Atender Reporte de Disparos choca vs Metrobús de L5 en Eduardo Molina

El choque entre un camión de la SSC y un Metrobús de la Línea 5 provocó la movilización de servicios de emergencia en la Av. Eduardo Molina, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce con Héroes de Nacozari, cuando presuntamente el camión perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cruzó sin permitir el paso por completó del transporte público.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Metrobús CDMX Hoy? Reportan un Muerto en Estación San José de la Escalera

Por está razón, chocó fuertemente en contra uno de los costados de la unidad con el número económico 2633, cuando circulaba con dirección hacía el Metro San Lázaro. La parte delantera del camión en color negro de la corporación de seguridad, quedó prácticamente destrozada.

Video: Camión de la SSC Choca contra Metrobús de la Línea 5 en Eduardo Molina, CDMX

¿Qué dicen las autoridades por choque de camión de SSC y Metrobús?

Luego del choque entre las unidades, servicios de emergencia llegaron a la zona del accidente para comenzar a brindar ayuda a los pasajeros. Una vez que fueron valorados, se reportó que ninguno de ellos resultó lesionado y por esta razón, no fue necesario un traslado hospitalario.

Un camión de la SSC impactó a la unidad del Metrobús de la Línea 5, en el cruce de Héroes de Nacozari y Eduardo Molina; no hay lesionados. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzYOM pic.twitter.com/Ir45WyFo9t — N+ FORO (@nmasforo) October 18, 2025

En la zona permanecen servicios de emergencia realizando labores de limpieza por aceite derramado y cristales rotos. Asimismo, llevan a cabo la gestión de trámites del seguro.

Mientras que el servicio en la Línea 5 del Metrobús, se realiza con normalidad.

🟠AVISO L5



2⃣Seguimos informando, se restablece el servicio en toda la linea.

⚠️Toma en cuenta que la línea presenta retraso en el servicio.

(Actualización 19:05 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMUhs #MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 18, 2025

¿Cómo ocurrió el accidente?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de la Policía Metropolitana, viajaba a bordo de un camión costero y se dirigía a atender un reporte de disparos en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando ocurrió el choque contra el Metrobús.

Tuvo un percance vehicular con una unidad del Metrobús, en la avenida Eduardo Molina y la calle Héroe de Nacozari, en la colonia 7 de Julio, en Venustiano Carranza

Asimismo, informó que luego del percance, rápidamente los policías realizaron los cortes a la circulación para evitar otros incidentes y subieron al articulado para verificar si alguno de los pasajeros o el conductor requería apoyo.

Se percataron que no había personas lesionadas

Sobre estos hechos, ya se dio parte a la Dirección General de Asuntos Internos para las indagatorias internas; mientras que se activó el seguro de la unidad, para los trámites correspondientes por los daños materiales.

Información en desarrollo

