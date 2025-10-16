¿Qué Pasó en Metrobús CDMX Hoy? Reportan un Muerto en Estación San José de la Escalera

Una situación de emergencia se registró la mañana de hoy, 16 de octubre de 2025, en el Metrobús de la Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos qué pasó en la estación San José de la Escalera de la Línea 3, donde se reportó la muerte de una persona.

¿Qué pasó en la estación San José de la Escalera?

El Metrobús CDMX informó este jueves, en una tarjeta informativa, que "el operador de una unidad con dirección a Buenavista, informó al Centro de Control que un masculino que viajaba a bordo se encontraba inconsciente".

El Metrobús detalló, en una tarjeta informativa, que el pasajero "falleció a bordo de una unidad de la Línea 3", en la estación San José de la Escalera, ubicada en Calzada Vallejo y Calle 16-A, en la colonia Santa Rosa, de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México.

Metrobús se solidariza con la familia del hombre que esta mañana falleció a bordo de una unidad de la Línea 3.

Luego de la llamada de auxilio del operador de la unidad, “de inmediato se solicitaron los servicios de emergencia, mismos que realizaron maniobras de reanimación y posteriormente lo diagnosticaron sin signos vitales”, explicó el Metrobús.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) determinará las causas del fallecimiento del hombre y el Metrobús colaborará con la investigación.

Metrobús suspende servicio en estación San José de la Escalera

Por el fallecimiento de la persona, la unidad del Metrobús fue desalojada y el servicio en la estación San José de la Escalera fue suspendido en ambos sentidos, mientras las autoridades correspondientes levantaron el cuerpo del pasajero.

A las 12:25 horas, el Metrobús anunció que el servicio se restableció en la estación San José de la Escalera, de la Línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

⚠️AVISO L3



1⃣Toma en cuenta, por obstrucción de carril.

❌Sin servicio: San José de la Escalera dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac.

(Actualización 10:12 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 16, 2025

Mapa de la estación del Metrobús San José de la Escalera

Información en desarrollo…

